Google ma funkcję dla nieogarów. Rzuci ci koło ratunkowe

Google wprowadza nowe sposoby na ochronę dostępu i logowania do konta Google, które mogą okazać się prawdziwym wybawieniem w razie utraty hasła czy ataku hakerskiego. Największą nowość stanowi funkcja Recovery Contacts, pozwalająca wskazać zaufane osoby - znajomych lub członków rodziny - które pomogą potwierdzić tożsamość użytkownika i przywrócić dostęp do konta Google.

Hasło zapomniane? Telefon zgubiony? Google ma na to sposób - wystarczy, że masz znajomych

Nowa funkcja Recovery Contacts stanowi część szerszego pakietu zabezpieczeń, który ma ułatwić odzyskiwanie konta w sytuacjach, gdy standardowe metody - jak e-mail zapasowy czy pytania bezpieczeństwa - zawodzą. Zamiast długiego procesu weryfikacji, Google pozwala teraz oprzeć się na "społecznym wsparciu".

Jak wyjaśnia Google na swoim blogu, od dziś użytkownicy mogą dodać w ustawieniach swojego konta Google maksymalnie 10 kontaktów, które w razie potrzeby potwierdzą tożsamość użytkownika. Po wyrażeniu zgody na bycie awaryjnymi kontaktami, znajomi lub rodzina będą mogli - na żądanie - wygenerować jednorazowy kod ważny przez 15 minut. Wpisanie go w odpowiednim miejscu umożliwi odzyskanie dostępu do konta.

Recovery Contacts - proces odzyskiwania dostępu do konta z pomocą znajomego

Opcja Recovery Contacts dostępna jest dla osobistych kont Google i można ją włączyć w sekcji Bezpieczeństwo ustawień konta. Google zapowiada, że funkcja jest już wdrażana globalnie - pojawi się stopniowo u wszystkich użytkowników w najbliższych tygodniach.

Równolegle firma uruchamia także możliwość logowania przy pomocy numeru telefonu. Nowa metoda o nazwie "Sign in with Mobile Number" pozwala na automatyczne rozpoznanie kont powiązanych z danym numerem. W razie utraty urządzenia wystarczy "odblokować" konto metodą blokady telefonu ze starego urządzenia (PINem, hasłem lub wzorkiem), by potwierdzić swoją tożsamość - bez konieczności wpisywania hasła. Funkcja jest już udostępniana użytkownikom Androida na całym świecie.

Sign in with Mobile Number - proces logowania do konta Goolge z użyciem numeru telefonu i blokady ekranu

Google podkreśla, że to część większego planu ochrony użytkowników przed rosnącą falą oszustw internetowych i prób wyłudzeń. Oprócz nowych narzędzi odzyskiwania konta, firma rozbudowała zabezpieczenia w aplikacji Google Messages - teraz automatycznie ostrzega ona przed otwieraniem podejrzanych linków, które mogą prowadzić do złośliwych stron. Wprowadzono także funkcję Key Verifier, ułatwiającą weryfikację kontaktów i zapobiegającą podszywaniu się pod inne osoby w czatach szyfrowanych end-to-end.

W ramach kampanii edukacyjnej Google uruchomiło też grę Be Scam Ready, w której użytkownicy mogą w bezpieczny sposób nauczyć się rozpoznawać różne rodzaje oszustw internetowych - od fałszywych wiadomości po próby wyłudzeń.

Nowe zabezpieczenia są wdrażane etapami, ale Google zapewnia, że wkrótce trafią do wszystkich użytkowników. Firma podkreśla, że chce, by odzyskanie konta nie było już stresującą loterią, lecz prostym i bezpiecznym procesem - z pomocą tych, którym naprawdę ufamy.

Malwina Kuśmierek 16.10.2025 09:42

