Nowa funkcja Google Meet. Rozmówca nie zauważy, że dopiero wstałaś
Nie zdążyłaś z makijażem przed rozmową? Nowa opcja w Google Meet sprawi, że rozmówca pomyśli, że wstałaś o świcie, a nie pięć minut przed spotkaniem.
Praca zdalna ma wiele zalet, a jedną z nich jest możliwość pracy w piżamie – no przynajmniej do momentu dołączenia do rozmowy z włączoną kamerką. Z dedykacją dla wszystkich tych, którym wystarczyło czasu na przebranie się i uczesanie, ale zabrakło na makijaż, Google Meet wprowadza nową funkcję ułatwiającą ukrycie niedoskonałości.
AI w Google Meet zrobi makijaż za ciebie
Po ubiegłorocznym debiucie funkcji "Touch-up", pozwalającej na delikatne wygładzenie cery i poprawę oświetlenia w trakcie rozmowy, Google idzie o krok dalej. Od teraz użytkownicy Google Meet mogą wybierać spośród 12 gotowych stylizacji makijażu, które w czasie rzeczywistym dopasowują się do twarzy i ruchów użytkownika - od subtelnego, korpo-looku po bardziej wyraziste, artystyczne warianty.
Jak tłumaczy zespół Google, makijaż generowany przez sztuczną inteligencję dopasowuje się indywidualnie do rysów twarzy i oświetlenia, zachowując naturalny wygląd nawet przy poruszaniu głową. Funkcja jest dostępna zarówno na komputerach, jak i w aplikacji mobilnej - wystarczy przed dołączeniem do rozmowy kliknąć przycisk "Tła i efekty", a następnie przejść do zakładki "Wygląd", by wybrać jeden z dostępnych wariantów. Ustawienia zapisują się automatycznie i pozostaną aktywne przy kolejnych spotkaniach.
Funkcja AI-makeup w Google Meet będzie udostępniana stopniowo w ciągu najbliższych kilku dni, dla użytkowników planów Google Workspace Business Standard i Plus, Enterprise Starter, Standard, Plus, Education Plus, Teaching & Learning add-on oraz Enterprise Essentials. Skorzystają z niej również subskrybenci Google One oraz Google Workspace Individual.
Google podkreśla, że nowe narzędzie ma przede wszystkim zwiększajać komfort i pewność siebie użytkowników, zwłaszcza w sytuacjach, gdy nie ma czasu na przygotowania przed kamerą. I choć wirtualny makijaż nie zastąpi właściwej pielęgnacji i zręcznego muśnięcia kredką do oczu, to może okazać się zbawienny w porannym pośpiechu - szczególnie dla tych, którzy wciąż wierzą, że "piękno to stan umysłu, ale filtr nigdy nie zaszkodzi".
