Google rozdaje rok AI Pro za darmo. Sprawdziłam - jest haczyk

Rok z najnowszymi modelami AI od Google'a i 2 TB w Google One? Google daje to za darmo - wystarczy spełnić jeden warunek.

Malwina Kuśmierek
Google AI Pro za darmo dla studentów
Tryb AI w Google to nie jedyna nowość, jaką Google przygotował dla Polaków. Studenci uczelni wyższych - tak publicznych jak i prywatnych - w całym kraju mogą skorzystać z planu Google AI Pro przez 12 miesięcy za darmo. A oferta jest kusząca, bo w pakiecie firma z Mountain View daje nie tylko sztuczną inteligencję.

Google AI Pro za darmo na 12 miesięcy. Jak uzyskać darmowy dostęp?

Aby odebrać darmową subskrypcję, należy przejść przez proces weryfikacji studenckiej. Google korzysta w tym celu z platformy SheerID, która sprawdza status studenta. Cała procedura wygląda następująco:

  1. Otwórz aplikację lub stronę Google One.
  2. Wybierz opcję Potwierdź status studenta.
  3. Przejdź proces weryfikacji SheerID - tu Google daje dwie opcje: rejestracja z użyciem adresu email w domenie .edu lub przesłanie dokumentów potwierdzającego bycie studentem (np. skan legitymacji)
  4. Dodaj metodę płatności (opłata nie zostanie pobrana w trakcie darmowego okresu).
  5. Zakończ proces aktywacji subskrypcji.
Google AI Pro dla studentów za darmo

Jeżeli status studenta zostanie zaakceptowany, dostęp do AI Pro zostanie przyznany od razu. W przypadku ręcznej weryfikacji dokumentów czas oczekiwania może wynieść do 48 godzin.

Od razu po aktywacji można anulować subskrypcję, dzięki czemu po upływie roku od aktywacji darmowej oferty nie zostaniesz zaskoczony, gdy Google skasuje ci z konta kilkaset złotych za odnowienie 12-miesięcznego planu.

Ważne ograniczenia

Z promocji nie mogą skorzystać członkowie rodzinnych pakietów Google One ani użytkownicy, którzy posiadają wyższe plany przestrzeni dyskowej niż ten oferowany w ramach AI Pro. Jeżeli już opłacasz sobie z własnej kieszeni subskrypcję Google AI Pro, darmowa oferta od Google nie przedłuży jej o bezpłatne 12 miesięcy - konieczne będzie anulowanie płatnego planu.

Studenci mogą aktywować subskrypcję na swoim osobistym koncie Google - nie ma konieczności, by było to konto zarządzane przez uczelnię. Adres uczelniany jest wymagany jedynie w procesie rejestracji SheerID.

Co daje Google AI Pro?

Subskrypcja Google AI Pro to rozszerzony dostęp do usług Google opartych na najnowszych modelach AI. W ramach pakietu otrzymujesz m.in.:

  • dostęp do najbardziej zaawansowanych modeli Gemini i dodatkowych funkcji premium,
  • możliwość tworzenia filmów wysokiej jakości za pomocą modelu Veo,
  • większy dostęp do funkcji Gemini, w tym trybu Deep Research,
  • pięciokrotnie więcej podsumowań audio i źródeł w NotebookLM,
  • integrację Gemini z Gmailem, Dokumentami Google i innymi usługami,
  • 2 TB przestrzeni dyskowej w chmurze w ramach Google One,
  • dodatkowe udogodnienia w korzystaniu z ekosystemu Google.

Standardowo koszt rocznej subskrypcji wynosi około 100 zł, ale w przypadku studentów objętych promocją przez 12 miesięcy korzystanie jest całkowicie darmowe.

Do kiedy trwa promocja?

Oferta darmowego rocznego okresu próbnego Google AI Pro dla studentów jest dostępna do 9 grudnia 2025 r.

Jeżeli nie jesteś studentem, przypominamy, że wciąż możesz odebrać rok darmowej subskrypcji Perplexity Pro.

Zdjęcie główne: Primakov / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
08.10.2025 10:31
