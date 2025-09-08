YouTube Premium za darmo. Operator pomaga się pozbyć reklam 

Ładowanie...

T-Mobile uruchomił świetną promocję dla swoich klientów korzystających z oferty na kartę. Do dyspozycji jest YouTube Premium za darmo na dwa lub trzy miesiące - w zależności od posiadanego pakietu.

REKLAMA

YouTube Premium za darmo dla klientów T-Mobile. Na dwa lub trzy miesiące

Google daje możliwość skorzystania z YouTube Premium na miesiąc za darmo bez dodatkowych opłat w ramach okresu próbnego. Dotyczy to wszystkich nowych użytkowników, którzy jeszcze nie płacili za możliwość pozbycia się reklam. T-Mobile jednak przebił ofertę Google’a i dla swoich klientów oferty na kartę daje dwa lub trzy miesiące korzystania z usługi gratis.

Standardowa cena YouTube’a Premium to 29,99 zł/mies. (chodzi o plan indywidualny, dla jednej osoby) - dlatego operator daje możliwość oszczędzenia od 60 do 90 zł, co wydaje się świetną opcją. Promocja jest dostępna dla użytkowników biorących udział w programie Magenta Moments, którzy korzystają z jednego z dwóch pakietów na kartę:

pakiet cykliczny GO! XL za 50 zł/mies. (200 GB internetu i nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS) - trzy miesiące YouTube Premium za darmo;

pakiet cykliczny GO! L za 45 zł/mies. (200 GB internetu i nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS) - dwa miesiące YouTube Premium za darmo.

Są to dwa najwyższe plany oferty na kartę w T-Mobile. Oznacza to, że płacący najwięcej mogą liczyć na najlepsze dodatki wynikające z programu lojalnościowego. Warto jednak zaznaczyć, że oferta jest dostępna tylko dla nowych użytkowników YouTube’a Premium. Jeśli wcześniej skorzystaliście z darmowego okresu próbnego usługi Google’a, kod od T-Mobile wam się nie przyda.

Jak odebrać YouTube Premium od T-Mobile?

W pierwszej kolejności trzeba być klientem T-Mobile na kartę. Osoby, które już korzystają z jednego z pakietów cyklicznych GO! (XL i L) muszą:

zalogować się do aplikacji T-Mobile;

dołączyć do programu Magenta Moments w oprogramowaniu;

w aplikacji pojawi się dedykowany banner promocji z kodem YouTube Premium;

kod należy wykorzystać na stronie internetowej YouTube’a pod tym linkiem.

Osoby, które jeszcze nie korzystały z oferty T-Mobile na kartę, muszą kupić i zarejestrować starter. Następnie pozostaje wykonać wyżej wymienione kroki, aby odebrać YouTube’a Premium na trzy lub dwa miesiące za darmo. Usługa Google’a z pewnością się przydaje - nie tylko wyłącza wszystkie reklamy na platformie, ale też pozwala pobierać i oglądać filmy offline czy słuchać muzyki na wygaszonym ekranie smartfona.

Więcej o operatorach i ich ofertach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: Photo Agency / Shutterstock.com

REKLAMA

Albert Żurek 08.09.2025 19:18

Ładowanie...