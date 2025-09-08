REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

YouTube Premium za darmo. Operator pomaga się pozbyć reklam 

YouTube Premium jest obecnie dostępny za darmo dla klientów jednego z największych operatorów komórkowych w Polsce. Kto może skorzystać i jak to zrobić?

Albert Żurek
T-Mobile na kartę YouTube Premium
REKLAMA

T-Mobile uruchomił świetną promocję dla swoich klientów korzystających z oferty na kartę. Do dyspozycji jest YouTube Premium za darmo na dwa lub trzy miesiące - w zależności od posiadanego pakietu.

REKLAMA

YouTube Premium za darmo dla klientów T-Mobile. Na dwa lub trzy miesiące 

Google daje możliwość skorzystania z YouTube Premium na miesiąc za darmo bez dodatkowych opłat w ramach okresu próbnego. Dotyczy to wszystkich nowych użytkowników, którzy jeszcze nie płacili za możliwość pozbycia się reklam. T-Mobile jednak przebił ofertę Google’a i dla swoich klientów oferty na kartę daje dwa lub trzy miesiące korzystania z usługi gratis.

Standardowa cena YouTube’a Premium to 29,99 zł/mies. (chodzi o plan indywidualny, dla jednej osoby) - dlatego operator daje możliwość oszczędzenia od 60 do 90 zł, co wydaje się świetną opcją. Promocja jest dostępna dla użytkowników biorących udział w programie Magenta Moments, którzy korzystają z jednego z dwóch pakietów na kartę:

  • pakiet cykliczny GO! XL za 50 zł/mies. (200 GB internetu i nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS) - trzy miesiące YouTube Premium za darmo;
  • pakiet cykliczny GO! L za 45 zł/mies. (200 GB internetu i nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS) - dwa miesiące YouTube Premium za darmo.
SPRAWDŹ OFERTĘ
T-Mobile
T-Mobile na kartę
T-Mobile

Są to dwa najwyższe plany oferty na kartę w T-Mobile. Oznacza to, że płacący najwięcej mogą liczyć na najlepsze dodatki wynikające z programu lojalnościowego. Warto jednak zaznaczyć, że oferta jest dostępna tylko dla nowych użytkowników YouTube’a Premium. Jeśli wcześniej skorzystaliście z darmowego okresu próbnego usługi Google’a, kod od T-Mobile wam się nie przyda.

Jak odebrać YouTube Premium od T-Mobile?

W pierwszej kolejności trzeba być klientem T-Mobile na kartę. Osoby, które już korzystają z jednego z pakietów cyklicznych GO! (XL i L) muszą:

  • zalogować się do aplikacji T-Mobile;
  • dołączyć do programu Magenta Moments w oprogramowaniu;
  • w aplikacji pojawi się dedykowany banner promocji z kodem YouTube Premium;
  • kod należy wykorzystać na stronie internetowej YouTube’a pod tym linkiem.

Osoby, które jeszcze nie korzystały z oferty T-Mobile na kartę, muszą kupić i zarejestrować starter. Następnie pozostaje wykonać wyżej wymienione kroki, aby odebrać YouTube’a Premium na trzy lub dwa miesiące za darmo. Usługa Google’a z pewnością się przydaje - nie tylko wyłącza wszystkie reklamy na platformie, ale też pozwala pobierać i oglądać filmy offline czy słuchać muzyki na wygaszonym ekranie smartfona.

Więcej o operatorach i ich ofertach przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Obrazek główny: Photo Agency / Shutterstock.com

REKLAMA
Albert Żurek
08.09.2025 19:18
Tagi: promocjeT-MobileYouTubeYouTube Premium
Najnowsze
18:03
Zdjęcia na WhatsAppie nagle ożyły. To nie magia, ale musisz mieć iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-08T18:03:07+02:00
18:02
iPhone’y 17 z zaskakującymi bateriami. Jest szansa na rewolucję
Aktualizacja: 2025-09-08T18:02:26+02:00
16:39
Kiedy aktualizacja do One UI 8? Są dokładne daty
Aktualizacja: 2025-09-08T16:39:34+02:00
16:32
Robotaksówki coraz bliżej Polski. U sąsiadów już wjeżdżają na ulice
Aktualizacja: 2025-09-08T16:32:57+02:00
16:16
Odkurzacz, który chodzi po schodach, to nie żart. To prawdziwy produkt
Aktualizacja: 2025-09-08T16:16:58+02:00
16:05
Mamy dość zatykania uszu. Czas skończyć z hałasem
Aktualizacja: 2025-09-08T16:05:29+02:00
16:00
Żałoba w świecie Androida. Koniec popularnej nakładki
Aktualizacja: 2025-09-08T16:00:06+02:00
15:28
Zanurkował i się zdziwił, bo koło Jastarni natrafił na wrak U-boota. Te zdjęcia zwalają z nóg 
Aktualizacja: 2025-09-08T15:28:26+02:00
13:47
Smartfon, smartwatch i smart… sygnet. HAMMER VENTUS łączy wytrzymałość z elegancją
Aktualizacja: 2025-09-08T13:47:22+02:00
13:19
Aplikacja InPost z nowym obowiązkiem. Bez tego nie wejdziesz
Aktualizacja: 2025-09-08T13:19:56+02:00
12:19
Odkryto czarną dziurę sprzed 13 miliardów lat. Hawking znów miał rację
Aktualizacja: 2025-09-08T12:19:36+02:00
11:18
Chcą usprawnić PSZOK-i. Polskie miasto wprowadzi specjalne kody
Aktualizacja: 2025-09-08T11:18:13+02:00
10:47
Dyson sypnął nowościami. Na te 5 rzeczy odkładam już kasę
Aktualizacja: 2025-09-08T10:47:16+02:00
10:01
Supremo - twoje uniwersalne narzędzie do zdalnej kontroli urządzeń 
Aktualizacja: 2025-09-08T10:01:44+02:00
9:49
Allegro Days wystartowało. Oto 6 okazji, które naprawdę kuszą
Aktualizacja: 2025-09-08T09:49:58+02:00
9:29
Tak książek jeszcze nie wypożyczaliście. Pomysł na metro zachwyca
Aktualizacja: 2025-09-08T09:29:55+02:00
8:31
Samsung Galaxy S26 na pierwszych renderach. Wiemy, czego się spodziewać
Aktualizacja: 2025-09-08T08:31:43+02:00
7:00
Paradoks naszych czasów. Im mniej rozumiemy AI, tym bardziej z niej korzystamy
Aktualizacja: 2025-09-08T07:00:00+02:00
6:45
Shein wygenerował modeli do ubrań. Jeden z nich to morderca
Aktualizacja: 2025-09-08T06:45:00+02:00
6:30
Martwy internet? Nawet Altman mówi, że coś w tym jest
Aktualizacja: 2025-09-08T06:30:00+02:00
6:15
Jakie słuchawki i ładowarki wariacie? „Każde” mówi Belkin
Aktualizacja: 2025-09-08T06:15:00+02:00
6:00
Lód może wytwarzać prąd. "Właściwości fleksoelektryczne"
Aktualizacja: 2025-09-08T06:00:00+02:00
16:40
Szybkie pociągi nie uratują Łodzi. Chodzi o coś innego
Aktualizacja: 2025-09-07T16:40:00+02:00
16:30
Nie oburzają nas bunkry miliarderów. Chyba powinny, prawda?
Aktualizacja: 2025-09-07T16:30:00+02:00
16:20
Poczta Polska nie idzie za modą. Będzie bronić gotówki jak niepodległości
Aktualizacja: 2025-09-07T16:20:00+02:00
16:10
Polska rakieta postrachem Rosjan. Powstała jej nowa bardziej zabójcza wersja
Aktualizacja: 2025-09-07T16:10:00+02:00
16:00
Nowa tajna broń Polski. Dron z silnikiem odrzutowym, który sięgnie nawet Moskwy
Aktualizacja: 2025-09-07T16:00:00+02:00
10:49
Dziś czeka nas niezwykłe widowisko. Na niebie pojawi się Krwawy Księżyc i spektakularny taniec świateł
Aktualizacja: 2025-09-07T10:49:51+02:00
7:51
Chcesz trwalsze panele słoneczne? Smaruj je... cebulą
Aktualizacja: 2025-09-07T07:51:00+02:00
7:41
NASA ma nową baterię. Przeżyje twoje prawnuki
Aktualizacja: 2025-09-07T07:41:00+02:00
7:31
Upchnęli 9 metali w jednym materiale. Pierwszy raz w historii
Aktualizacja: 2025-09-07T07:31:00+02:00
7:21
Latające taksówki już tu są. Tylko baterie mogą je powstrzymać
Aktualizacja: 2025-09-07T07:21:00+02:00
7:11
AI zaczyna czytać w umysłach. Dla naszego dobra
Aktualizacja: 2025-09-07T07:11:00+02:00
7:01
Szklana słomka przyspieszy internet. Microsoft już w to inwestuje
Aktualizacja: 2025-09-07T07:01:00+02:00
17:30
Astronauci szybciej się starzeją. Są na to dowody
Aktualizacja: 2025-09-06T17:30:00+02:00
17:15
Polski atom czeka na decyzję Brukseli. Chodzi o potężne fundusze
Aktualizacja: 2025-09-06T17:15:00+02:00
17:00
Kaucja też ma być cyfrowa. Zapomnij o zwrocie gotówki
Aktualizacja: 2025-09-06T17:00:00+02:00
16:45
Dla mnie to szok. Ludzie w moim wieku nie potrafią przesłać mailem załącznika
Aktualizacja: 2025-09-06T16:45:00+02:00
16:30
Bezpieczeństwo czy prywatność? Kamery patrzą, a my milczymy
Aktualizacja: 2025-09-06T16:30:00+02:00
16:15
Trump zmienia nazwę Pentagonu. Od teraz to Ministerstwo Wojny
Aktualizacja: 2025-09-06T16:15:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA