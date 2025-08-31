Jak oszczędzić na szybkim internecie i nowych smartfonach? Sprawdzamy ofertę Orange na back to school

Ładowanie...

Przełom sierpnia i września to czas powrotu do nauki. Wiele osób szykuje teraz siebie samych lub swoje pociechy na nowy rok szkolny. Często związane jest to z zakupem nie tylko podręczników w księgarni i przyborów w sklepie papierniczym, ale również elektroniki, takiej jak smartfony. To sporo wydatków, dlatego dobrze jest szukać promocji, by rozsądnie oszczędzać.

Rodzinne numery w Orange

Młodzi ludzie uczęszczający do szkoły i na studia dobrze wiedzą, że w grupie jest i raźniej, i taniej. W przypadku Orange możemy liczyć na atrakcyjne rabaty, jeśli zdecydujemy się na dodatkowe numery. Ci klienci, którzy wybiorą Plan M (od 75 zł./mies. z rabatami) lub Plan L (od 95 zł./mies. z rabatami) z umową na dwa lata, mogą dokupić dla swoich bliskich dodatkowe karty SIM z tym samym abonamentem, ale w niższej cenie - i to o połowę.

Oferta na abonamenty Orange

Za drugi i następny numer z rabatami płaci się tym samym 37,50 zł/mies. z Planem M, a z Planem L - 47,50 z/mies. Co przy tym istotne, promocja nie jest kierowana wyłącznie do nowych klientów Orange, a mogą z niej skorzystać również obecni abonenci operatora, jeśli dokupią kolejne numery do już posiadanych Planów M lub L.

No i to nie koniec dobrych wiadomości, bo w wybranych planach mobilnych możemy teraz liczyć na większe o 100% paczki gigabajtów. W taryfach Orange Plan XS i Plan M mamy do dyspozycji odpowiednio 10 GB w miejsce 5 GB i 300 GB w miejsce 150 GB, a przy zakupach online GB zyskujecie jeszcze więcej (+5 GB w Palnie XS i +50 GB w Planie M). Przyda się to nie tylko do pobierania plików do nauki, ale również do strumieniowania wideo oraz ściągania gier do zabawy w czasie wolnym.

Telefon (nie tylko) dla ucznia

Wraz z abonamentami w Orange można kupić smartfony w atrakcyjnych cenach. Niezależnie od tego, czy przyszedł czas wymiany telefonu u rodzica, czy też planujemy kupić smartfon dziecku wybierającemu się do szkoły, warto skorzystać z oferty pomarańczowego telekomu i sporo zaoszczędzić w porównaniu do decydowania się na ofertę w sklepie z elektroniką.



Oferta na smartfony za połowę ceny w Orange (stan na 22.08.2025)

Orange proponuje zakup telefonów za połowę ceny z umową na dwa lub trzy lata, takich modeli, jak: Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G i motorola razr 60 5G dostępnych w taryfach Plan M i Plan L. Do tego w równie atrakcyjnej cenie wynoszącej 50 proc. katalogowej dostępny jest iPhone 16e 128 GB 5G dla tych osób, które zdecydują się na Orange Plan L.

Elektroniczna wyprawka w sklepie Orange online

Operatorzy telefonii komórkowej kojarzą nam się przede wszystkim ze smartfonami, ale w ich ofercie – w sklepie online - można znaleźć również liczne inne urządzenia elektroniczne, które mogą okazać się zarówno przydatne w nauce, jak i dostarczać rozrywkę w czasie wolnym, takie jak laptopy (MSI Katana 17, Huawei D16, ASUS Zenbook Duo OLED), tablety (Apple iPad, Xiaomi Redmi Pad, Huawei MatePad), słuchawki, smartwatche, a nawet sprzęty do grania czy telewizory.

Inne sposoby na to, żeby zaoszczędzić na internecie

Usługi abonamentowe oraz sprzęt elektroniczny to nie koniec oferty pomarańczowego operatora z okazji Back to School 2025. Dla rodzin przygotowano ofertę na szybki i niezawodny internet światłowodowy do domu, który będzie więcej niż wystarczający zarówno do nauki, jak i do konsumpcji multimediów - do tego można założyć go teraz, a pierwszy rok w prezencie będzie bez opłat za łącze, jeśli tylko zdecydujemy się na Światłowód Orange o przepustowości 8 Gb/s (z którego sam korzystam i go serdecznie polecam wraz z routerem Funbox 10).

Oferta na Światłowód Orange z Netfliksem i pakietem TV (stan na 22.08.2025)

Nie każdy potrzebuje jednak aż tak szybkiego internetu, a w przypadku Światłowodu Orange o przepustowości do 900 Mb/s, do 1 Gb/s i do 2 Gb/s nie będziemy płacić abonamentu przez pół roku, a w przypadku oferty do 600 Mb/s - przez kwartał. Do tego dochodzą rozszerzone pakiety telewizyjne, w których zarówno rodzice, jak i dzieci znajdą coś dla siebie - czy to pod koniec wakacji, czy to nieco później, w trakcie długich jesiennych wieczorów lub podczas przerwy świątecznej.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone ofercie Orange:

Telewizyjna rozrywka na jesienne wieczory

Decydując się na Światłowód od Orange oraz usługę Extra TV, uzyskuje się obecnie dostęp do aż 209 kanałów, za które nie płaci się przez taki sam okres, co za internet - czyli od kwartału do roku w zależności od wybranej oferty.

Ale to nie koniec nowości. W pakietach światłowodu z Netflixem – w zależności od wybranej oferty - klienci mogą zyskać dostęp do planu Podstawowego Netflixa nawet na 6 miesięcy w prezencie. Idealnie na drugą część 2. sezonu „Wednesday”!

Oprócz tego, dla nowych klientów światłowodu i Extra TV, operator udostępnił także dodatkowe pakiety TV:

Pakiet Polsat Sport Premium, w którym fani sportu znajdą 2 kanały główne: Polsat Sport Premium 1 (dostępny na dekoderze Orange pod numerem 166) i Polsat Sport Premium 2 (na pozycji 167), a także 4 specjalne serwisy typu PPV (na pozycjach 168, 169, 170 i 171), dostępne podczas wybranych wydarzeń sportowych. Na obu stacjach głównych transmitowane są najbardziej prestiżowe ligi i turnieje międzynarodowe z udziałem topowych gwiazd sportu, które nadawane są z ultranowoczesnego studia i oferują doskonałą jakość dźwięku oraz obraz w technologii Super HD;

- Pakiety CANAL+ Super Sport (19 kanałów HD i 1 w jakości 4K) oraz CANAL+ Seriale i Filmy (6 kanałów HD), z dostępem do serwisu streamingowego CANAL+;

- Pakiet HBO z HBO Max, w którym klienci zyskają dostęp do 3 kanałów tv i serwisu streamingowego HBO Max.

Decydując się na zakup TV u operatora, można wygodnie opłacać wszystkie usługi na jednym rachunku, w tym przez apkę. To świetna oferta dla rodzin, które potrzebują wielu różnych usług, które służą zarówno do nauki, jak i do rozrywki.

Tak wygląda strona konkursowa Orange dla fanów serialu „Wednesday”

Wygraj wyjazd do Irlandii z Orange

Orange, wspólnie z Netflixem, zorganizował konkurs, w którym aż 3 rodziny (do 5 osób każda) mogą wygrać wycieczkę marzeń do Irlandii, z atrakcjami inspirowanymi serialem Wednesday. Wyjazd będzie w terminie 19 marca 2026 r. – 22 marca 2026 r. Oprócz tego, sto osób może zgarnąć kolekcjonerską figurkę Funko Pop Wednesday.

Konkurs potrwa od 18 sierpnia do 31 października. Aby wziąć w nim udział, w podanym terminie należy kupić pakiet usług Orange z Internetem domowym i Netflixem na wspólnej umowie na 24 miesiące (na stronie internetowej Orange, w salonach sprzedaży operatora lub po wykonaniu telefonu na infolinię) oraz na stronie konkursowej www.orange.pl/netflix/konkurs odpowiedzieć w kreatywny sposób na pytanie:

Dlaczego to Twoja rodzina powinna dołączyć do Akademii Nevermore. Co sprawia, że pasowalibyście do grona Wednesday, Enid i reszty uczniów? (max. 1600 znaków ze spacjami)

W konkursie mogą wziąć udział także obecni klienci Orange, którzy nie mieli wcześniej pakietu usług Orange z Internetem domowym i Netflixem (na wspólnej umowie, na 24 mies.), i kupią go w czasie trwania konkursu.

Piotr Grabiec 31.08.2025 15:00

Lokowanie produktu : Orange

