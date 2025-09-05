/
Lotnisko ma problem z masztem. Piloci muszą uważać

Lotnisko zaapelowało do pilotów, by uważali przy podchodzeniu do lądowania – nową przeszkodą na lądowisku Grądy jest maszt komórkowy.

Adam Bednarek
"Dla wszystkich przylatujących do nas na lotnisko. Na podejściu do 09, lekko na prawo od osi pasa postawili nam antenkę GSM. Jak widać na zdjęciach wcale nie taka mała. Miejcie to na uwadze. Konstrukcja jest nowa, nie ujęta na mapach" – poinformowano na facebookowym profilu Targor Flight Club.

W rozmowie z portalem dlapilota.pl Anna Kalbarczyk, dyrektor Targor Flight Club, informuje, że maszt stanął pod koniec sierpnia. I jak dodaje, nie odbyły się konsultacje zarówno z Lasami Państwowymi – które są właścicielami lotniska, będącego również bazą przeciwpożarową - ani z Targor Flight Club, czyli osobami zarządzającymi lądowiskiem.

Lasy Państwowe zwróciły się do Starostwa Ostrów Mazowiecka z prośbą o informację na temat pozwolenia budowlanego i wymiarów masztu. Póki co żadna odpowiedź nie nadeszła. Targor Flight Club zapowiada, że również będzie chciało uzyskać wyjaśnienia.

Działanie na szkodę lotnictwa

Redakcja portalu dlapilota.pl zauważa, że "wciąż nie ma prawnej osłony dla lądowisk, nawet tych wpisanych do ewidencji, potocznie nazywanych lądowiskami zarejestrowanymi".

Uważamy tę sytuację za patologiczną i działającą na szkodę lotnictwa. Niestety jest coraz więcej głosów podnoszących ten problem – zaznaczono.

To nie pierwszy raz, kiedy maszt jest problemem dla lotniska. W 2023 r. opisywaliśmy przykład z Krosna, gdzie zdaniem właścicieli lądowiska konstrukcja miała stanowić zagrożenie "w bezpiecznym funkcjonowaniu lotniska".

Operator zapewniał, że inwestycja została zrealizowana zgodnie z wymogami prawa i z zachowaniem wszelkich norm określonych przepisami budowalnymi i środowiskowymi. Kilka dni później podpalono maszt na moment przed jego postawieniem.

Oby tym razem udało się dojść do porozumienia w bardziej pokojowy sposób.

Adam Bednarek
05.09.2025 15:27
Tagi: Lotniska
