Nowa subskrypcja zmiażdżyła ChatGPT Plus. To nokaut

Microsoft 365 Premium udowadnia, że cena 98 zł miesięcznie może być śmiesznie niska albo boleśnie wysoka. Nowa subskrypcja Microsoftu sprawia, że trudno uzasadnić dalsze płacenie za ChatGPT Plus.

Malwina Kuśmierek
Microsoft wprowadza nową subskrypcję Microsoft 365 Premium
Microsoft 365 Personal to jedna z najbardziej opłacalnych usług subskrypcyjnych jakie może co miesiąc (lub co rok) opłacać użytkownik komputera z systemem Windows. Za skromną cenę jednej pizzy miesięcznie otrzymujemy pełen pakiet Microsoft 365, 1 TB przestrzeni w chmurze, Microsoft Defender, edytor Clipchamp - a to wszystko nawet na pięciu urządzeniach jednocześnie. Teraz Microsoft chce jeszcze bardziej zredefiniować pojęcie "najlepszego stosunku ilości usług do ceny", a to poprzez wprowadzenie zupełnie nowego planu: Microsoft 365 Premium.

Microsoft 365 Premium za 98 zł - czyli tyle co ChatGPT Plus. Czuję, że okradam Microsoft

1 października Microsoft oficjalnie uruchomił plan Microsoft 365 Premium, który łączy dotychczasowe możliwości subskrypcji Microsoft 365 Family z usługą Copilot Pro. Tym samym firma kończy sprzedaż samodzielnego Copilot Pro, pozostawiając użytkownikom jedną, bardziej kompleksową ofertę. Obecni subskrybenci Copilot Pro nie zostaną automatycznie przeniesieni do nowego planu, ale mogą przejść na Premium z zachowaniem części wykupionych wcześniej dni abonamentu.

W Polsce Microsoft 365 Premium kosztuje 97,99 zł miesięcznie lub 979,99 zł rocznie, podczas gdy dobrze znany plan Personal pozostaje bez zmian - 42,99 zł/miesiąc lub 429,99 zł/rok. Z kolei Copilot Pro w wersji samodzielnej kosztował 98 zł miesięcznie, a więc nowy wariant nie tylko zastępuje go, ale też oferuje znacznie szerszy zakres usług w tej samej cenie.

Co otrzymuje użytkownik Premium?

Microsoft obiecuje, że nowa subskrypcja to "najbardziej zaawansowany plan produktywności i AI dla użytkowników indywidualnych i rodzin", na który składają się"

  • dostęp do Worda, Excela, PowerPointa, OneNote i Outlooka z wbudowanym Copilotem,
  • dostęp do agentów AI Researcher i Analyst, a wkrótce także Photos Agent,
  • wczesny dostęp do nowych funkcji
  • najwyższe limity użytkowania dla wybranych funkcji, takich jak generowanie obrazów 4o i Voice (wkrótce) w aplikacjach Microsoft 365 Copilot, Word, Excel, PowerPoint, OneNote i Outlook
  • ajwyższe limity użytkowania wybranych funkcji, takich jak generowanie obrazów 4o, podcasty, Deep Research, Vision i Actions w aplikacji Copilot
  • 1 TB przestrzeni w OneDrive na osobę (do 6 TB dla rodziny),
  • zaawansowaną ochronę Microsoft Defender.

Ważną nowością jest możliwość korzystania z własnej subskrypcji Microsoft 365 Premium w pracy - wystarczy zalogować się do firmowych aplikacji Office przy pomocy prywatnego konta. Copilot działa wtedy w Wordzie, Excelu czy Outlooku w środowisku biurowym, ale z zachowaniem korporacyjnych zabezpieczeń danych.

Konkurencja dla ChatGPT Plus

Wprowadzenie Premium to bezpośrednia odpowiedź na popularność ChatGPT Plus od OpenAI, które kosztuje tyle samo - 19,99 dolarów miesięcznie (w Polsce ok. 98 zł). Różnica polega jednak na tym, że ChatGPT Plus daje dostęp do najnowszego modelu GPT-5 oraz rozszerzonych limitów na czat, pliki i generowanie treści, ale nie oferuje żadnych klasycznych narzędzi biurowych ani przestrzeni w chmurze.

Microsoft stawia więc na połączenie AI i pakietu Office, co dla wielu użytkowników może być znacznie atrakcyjniejsze - zwłaszcza że aplikacje z Copilotem od razu integrują się z codzienną pracą w dokumentach czy prezentacjach. Ponadto narzędzia AI od Microsoftu opierają się na modelach opartych przez OpenAI i - od niedawna - Anthropic.

Microsoft ma coś także dla dotychczasowych klientów Personal i Family

Plany Microsoft 365 Personal i Family pozostają w sprzedaży i nie zmieniają ceny, ale otrzymują część nowych funkcji AI. Subskrybenci zyskają m.in. dostęp do generowania obrazów przez GPT-4o w aplikacjach Office, Copilot Voice, Podcasts, Vision czy Deep Research - choć z niższymi limitami niż w Premium.

Microsoft 365 Premium to próba uproszczenia oferty i jednocześnie mocne uderzenie w segment subskrypcji AI, w którym prym wiodło dotąd OpenAI. Za cenę identyczną jak ChatGPT Plus Microsoft oferuje nie tylko dostęp do zaawansowanych modeli językowych, ale też komplet narzędzi biurowych i chmurowych. Z perspektywy kogoś, kto nie korzysta z pakietu biurowego Microsoftu i nie potrzebuje 1 terabajta przestrzeni w chmurze, ChatGPT Plus wizerunkowo prawdopodobnie nie stracił ani trochę. Ale w momencie gdy do gry wchodzi przynajmniej jedna usługa Microsoftu, subskrypcja OpenAI po prostu blednie.

Zdjęcie główne: aileenchik / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
02.10.2025 10:23
Tagi: ChatGPTCopilotMicrosoft 365
