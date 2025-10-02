#B69AFF
Legendarne Word i Excel mają nowe ikony. Zauważyłeś różnicę?

Nie wiem, czy nowe ikony Microsoft 365 ułatwią komukolwiek pracę, ale nie mogę zaprzeczyć: wyglądają atrakcyjniej i bardziej nowocześnie.

Malwina Kuśmierek
Microsoft daje Wordowi, Excelowi, PowerPointowi i innym programom nowe ikony
Microsoft oficjalnie zaprezentował nowe ikony programów pakietu Microsoft 365. Pakiet ikon w stylistyce nazwanej przez projektantów koncernu "fluid forms" to pierwsza aktualizacja ikon od ponad 7 lat. Zmiany obejmują wszystkie dziesięć podstawowych aplikacji, takich jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote czy Teams.

Oto nowe ikony Microsoft 365. Kolorowe, zaokrąglone i kontrowersyjne

Najbardziej zauważalne są nowe kształty i kolorystyka. Microsoft postawił na mocniejsze gradienty i żywsze barwy, które - jak twierdzą projektanci - mają poprawić kontrast oraz czytelność w mniejszych rozdzielczościach.

Wszystkie nowe ikony pakietu Microsoft 365. Kolejno: Word, PowerPoint, Teams, Copilot, Excel, SharePoint, Defender, Outlook, OneNote, OneDrive

Charakterystyczne litery, takie jak "W" w Wordzie czy "X" w Excelu, zostały zachowane, ale uproszczone tła i łagodniejsze krawędzie sprawiają, że ikony są bardziej zaokrąglone i przypominają trójwymiarowe znaki. Widać to choćby w przypadku Worda, gdzie cztery paski zostały zastąpione trzema, co ma zwiększyć przejrzystość symbolu.

Przykład ikony Worda - po lewej stronie obecna ikona (z 2018 roku), po lewej nowa.

Nowe ikony są bezpośrednio inspirowane wyglądem ikony Copilota - sztucznej inteligencji zintegrowanej z Microsoft 365. Jak tłumaczy Jon Friedman, wiceprezes ds. designu i badań nad Microsoft 365, aktualizacja nie ma być rewolucją, a raczej ewolucją.

Te niewielkie symbole, nie większe niż znaczek pocztowy, są bramą do całego świata doświadczeń, skupiając złożone idee, możliwości produktów i tożsamość marek w jednym, zapadającym w pamięć obrazie. Wywołując emocje, pobudzając ciekawość i zapewniając intuicyjne wskazówki, sprawiają, że technologia staje się bardziej dostępna i przystępna

Oś czasu zmian ikon w pakiecie Microsoft 365 (dawny Office 365)

Microsoft podkreśla, że choć zmiany są wizualnie subtelne, mają symbolizować szersze przeobrażenia w pakiecie 365. Według wpisu na oficjalnym blogu firmy, nowe ikony są nie tylko odświeżeniem estetyki, ale także "sygnałem" dla użytkowników, że produktywność w erze Microsoft 365 oznacza dziś współpracę nie tylko między ludźmi, ale również z AI.

Aktualizacja ikon zacznie pojawiać się w nadchodzących tygodniach w wersjach webowych, desktopowych i mobilnych Microsoft 365 - zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych.

Może zainteresować cię także:

Nowe ikony Microsoft 365 kupiły mnie od razu

Zmiany w ikonach Microsoftu nie są zupełnie nowe i wiele osób pewnie kojarzy news sprzed pół roku, gdzie informowaliśmy o wycieku projektów nowych ikon. Już wtedy reakcje na nie były mocno mieszane, by nie powiedzieć negatywne. Z jednej strony rozumiem tę reakcję, gdyż dotychczasowe ikony są po prostu dobre. Swoją prostotą cieszą oko, sugerują profesjonalizm programu oraz najzwyczajniej w świecie wpisują się dobrze nie tylko w stylistykę systemu Windows, ale także innych systemów (pamiętajmy, że aplikacje Microsoft 365 mają swoje wersje na choćby Androida czy systemy Apple'a).

Nowe ikony odrzucają ten minimalizm na rzecz bardziej "przyjaznych" zaokrągleń, różnych warstw dających wrażenie trójwymiarowości i gradientów, które już nie są monochromatyczne, lecz przechodzą w żółcie i fiolety. Co moim zdaniem wychodzi im na dobre - nowe ikony Microsoft 365 swoim wyglądem aż zapraszają do kliknięcia i obiecują, że w aplikacji znajdzie się coś fajnego.

Rozumiem każdą osobę zniesmaczoną wyglądem nowych ikon, ale zdecydowanie jestem w grupie osób czekających z niecierpliwością na wejście nowych ikon do systemu.

Malwina Kuśmierek
02.10.2025 08:28
Tagi: ExcelMicrosoft 365microsoft defenderOneDriveonenoteOutlookPowerPointWord
