Microsoft przypadkowo pokazał nowe ikony Office'a. Ładne?

Microsoft co jakiś czas odświeża ikony pakietu Office Microsoft 365, tak, aby wizualnie pasowały do obecnych interfejsów systemów operacyjnych. Ostatni tego typu lifting miał miejsce w 2018 roku i ówcześnie oczekiwano, że ikony w swojej nowej formie pozostaną z nami na dłużej, bowiem stylistyką pasowały one zarówno do Windowsa 10, jak i Windowsa 11.



Jednak jak się okazuje, projektantom Microsoftu znudził się obecny wygląd ikon.