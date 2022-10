Nie będzie już Office'a. Microsoft podjął decyzję

Przez kilka dekad pakiet Office w swojej istocie się nie zmieniał. To zestaw aplikacji Word, Excel i PowerPoint, a więc edytor tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji. Z czasem dodano do niego Outlooka (organizer poczty, kontaktów i kalendarza) i Accessa (edytor baz danych) i kilkanaście mniej istotnych, wyspecjalizowanych aplikacji biurowych. Office to zestaw programów do edycji plików ważnych w pracy lub w szkole. Prawda?