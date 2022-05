Microsoft Excel jako rozszerzenie do gry Eve Online.

Trudno o większe przeciwieństwa niż Microsoft Xbox i Microsoft 365. Ludzi od Microsoft Office rzadko kiedy zawodowo obchodzą gry wideo. Ich usługi i narzędzia mają służyć do zwiększania produktywności i sprawiania, by firmy zarabiały więcej przy mniejszym obciążeniu dla ich pracowników. A nie do ratowania wirtualnej galaktyki przed równie wirtualnymi kosmitami.