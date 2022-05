Cena takiego planu wynosi 99 zł miesięcznie lub 490 zł za sześć miesięcy. Sporo, ale w porównaniu do obecnych cen kart grafiki cena nie wydaje się przesadzona. GeForce Now oferuje też tańszy plan Priority za 49 zł miesięcznie (lub 249 zł za pół roku), w którym mamy rozdzielczość 1080p w 60 fps oraz RTX On. Za darmo możemy pograć w niższej jakości i do tego maksymalnie przez godzinę, o ile w ogóle dopchamy się do wolnego miejsca w kolejce chętnych.