GeForce Now z nowym cennikiem. Jest dwa razy drożej

Złote czasy atrakcyjnych cen w usłudze GeForce Now właśnie się skończyły. Dotychczasowi abonenci GeForce Now Founders będą płacić nadal stawkę w dotychczasowej kwocie. Dla nowych użytkowników pozostała tylko znacznie droższa subskrypcja GeForce Now Priority.

GeForce Now to ciekawa usługa streamingowa z wielu różnych powodów. Oferuje najwyższą jakość obrazu – bo o jakości gier uruchomionych na PC z układem graficznym RTX. Jest dostępna w Polsce – co na dziś nie jest takie oczywiste. I oferuje ciekawy model biznesowy. Na samym GeForce Now nie ma gier. Usługa jest zgodna z wybraną grupą gier, które kupiliśmy w ramach popularnych pecetowych platform, jak Steam i Epic.

Chociażby z uwagi na powyższe kwota abonamentu za GeForce Now była wyceniona nisko i atrakcyjnie. Usługa oferowała darmowy dostęp – ale zmuszała do oczekiwania na grę, przerywała co godzinę sesję z grą i wyłączała efekty śledzenia promieni w grach – oraz płatny, w kwocie 25 zł miesięcznie lub 125 zł za pół roku. Dla dotychczasowych abonentów kwoty te się nie zmieniają. Nowi będą płacić znacznie więcej.

GeForce Now Priority – nowy abonament. Znamy ceny.

GeForce Now Priority, zapewnia te same korzyści, co abonament Founders. Obejmują one priorytetowy dostęp do serwerów, wydłużony czas trwania sesji oraz śledzenie promieni w obsługiwanych grach. Miesięczny abonament wynosi 49 zł, a nowa opcja rocznego członkostwa została wyceniona na 490 zł.

Nvidia zapewnia, że w zamian za podwyżkę czekają nas ulepszona jakość usług, zwiększenie pojemności serwerów (w tym za sprawą dwóch nowych centrów danych), ulepszenia pozwalające użytkownikom na szybsze rozpoczęcie gry (w tym łączenie kont dla kluczowych gier i wstępne ładowanie) oraz szybsze premiery gier w usłudze.

Konkurujące na GeForce Now na polskim rynku usługi to:

Xbox Game Pass Ultimate (dostęp do gier objętych abonamentem w cenie, brak możliwości kupowania gier – 55 zł miesięcznie

Google Stadia (dostęp do poszerzającego się katalogu gier Stadia Pro oraz do gier kupionych w obrębie usługi Google Stadia i działających tylko w jej ramach) – 39 zł miesięcznie.

49 zł miesięcznie za GeForce Now plasuje go gdzieś pomiędzy usługami Google’a i Microsoftu. Teraz się okaże, czy im realnie dorównuje bądź sumarycznie je przewyższa. Wszak podwyżka abonamentu oznacza koniec taryfy ulgowej.