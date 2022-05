Firma z Redmond chciała wprowadzić gry w chmurze na iPhone’y, ale ich producent upiera się jednak przy tym, by nie oferować aplikacji do strumieniowania gier w App Storze. Twórcy tego typu usług dla graczy odpowiedzieli... udostępnianiem ich za pośrednictwem przeglądarki internetowej Safari (a skróty do xClouda i spółki można nawet przypiąć do pulpitu w iOS).