W Fortnite usunęli budowanie. Wróciłem do gry i bawię się lepiej niż kiedykolwiek

Właśnie przez system budowy przestałem grać w Fortnite. Jestem graczem wychowanym na Medal of Honor, Call of Duty czy Battlefieldzie. W ciągu lat spędzonych na serwerach sieciowych strzelanin przyzwyczaiłem się, że gdy zachodzę wroga od tyłu i ciągnę mu serią po plecach, ten zazwyczaj nie ma szansy na wygraną. W Fortnite zaskoczeni gracze potrafią jednak błyskawicznie otoczyć się pierścieniem ścian, a następnie zmienić losy bitwy. Nigdy mi się to nie podobało.