Na Fortnite właśnie zaczął się nowy sezon - co oznacza, że gra zyskała darmową aktualizację, wprowadzającą kolejne nowości, by zachęcić graczy do dalszej zabawy. Ta strzelanka typu battle royale jest od długiego czasu jedną z najlepiej zarabiających gier na świecie, zaś nowy sezon po raz kolejny istotnie zwiększy te wpływy. Te jednak tym razem nie trafią do kieszeni odpowiedzialnego za grę Epic Games. Firma przekaże wszystkie wpływy (a więc nie tylko zyski) na pomoc humanitarną dla Ukrainy.