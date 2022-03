Przede wszystkim to, co się robi aktualnie, to wiercenie studni artezyjskich. To jest kolejny półśrodek. Pobór wody na Krymie jest coraz większy, a same studnie nie są w stanie sprostać temu zapotrzebowaniu. Na krótką metę to jakoś funkcjonuje, jednak w dłuższym okresie to działanie ma charakter destrukcyjny dla ekosystemu całego półwyspu wobec nadmiernej eksploatacji wód gruntowych. Są plany budowy odsalarni wody, są plany wydobycia wody z dna Morza Azowskiego. To wszystko jest szalenie kosztowne i absolutnie nie daje gwarancji, że skutkiem tych działań będzie rzeczywista poprawa sytuacji hydrologicznej na Krymie.