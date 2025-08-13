Gruba promocja na NordVPN. Biorę BLIK-a i będę anonimowy w sieci

Ładowanie...

Aby zapewnić najwyższy stopień ochrony i prywatności dla swoich urządzeń: smartfona, komputera czy telewizora najlepiej skorzystać z VPN, czyli wirtualnych prywatnych sieci. Darmowe VPN niestety jednak nie są tak dobre, jak te płatne i cechują się wieloma ograniczeniami. Na szczęście dzięki promocjom może być znacznie taniej.

NordVPN w nowej promocji. Do 74 proc. oszczędności i trzy miesiące za darmo

Największe promocje sięgające od 72 do 74 proc. dotyczą usługi NordVPN w pakietach 2-letnich. W takich usługach płaci się z góry za dwa lata większą sumę, ale otrzymuje się możliwie najlepszą cenę. Na ogół wygląda to tak, że kupno miesięcznych pakietów jest skrajnie nieopłacalne, ponieważ dostęp do usługi w takiej formie kosztuje nawet ponad 50 zł/mies.

Tymczasem przy rozliczeniach dwuletnich ceny NordVPN zaczynają się od 10,09 zł/mies. + VAT. W nowej promocji poszczególne pakiety będą kosztować:

Wszystkie 2-letnie pakiety dostępne są z 72/74-procentowymi rabatami. i w praktyce dają dostęp do usługi na 27 miesięcy. Cena najbardziej podstawowego planu zaczyna się od ok. 10 zł z uwzględnieniem VAT, a najdroższa wersja Ultra to 21,49 zł/mies. + VAT. W przypadku planu Basic możemy jednak liczyć tylko na dostęp do sieci VPN, natomiast we wyższych wersjach otrzymuje się dodatkowe usługi.

Zdecydowanie najciekawiej wygląda NordVPN Plus, który poza dostępem do sieci VPN na 10 urządzeniach jednocześnie łącząc się z tysiącami serwerów z całego świata w 164 lokalizacjach, zapewnia też dodatkowe zabezpieczenia. W pakiet wchodzi ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, ochrona podczas przeglądania internetu, blokada trackerów oraz dostęp do menedżera haseł oraz funkcja skanowania naruszeń danych.

W wyższym pakiecie Complete otrzymuje się 1 TB w bezpiecznej zaszyfrowanej chmurze, a w ramach planu Ultra ma się dostęp do wszystkich wcześniej wymienionych opcji oraz do narzędzia do usuwania danych osobowych. Oczywiście, dla większości użytkowników nie będzie potrzebny możliwie najdroższy pakiet - osobiście interesuje mnie pośredni plan NordVPN Plus, który z uwzględnieniem VAT-u kosztuje 431,40 zł płatne z góry.

Na szczęście nie trzeba podawać kart płatniczych. NordVPN pozwala płacić z BLIK lub Google Pay.

W promocji jest też usługa NordPass - bezpiecznego menedżera haseł

Poza dużą, 73-procentową na NordVPN-a uruchomiono też 54-procentowy rabat na NordPass, czyli bezpieczny menedżer haseł. Usługa domyślnie jest darmowa, ale wersja Premium kosztująca 4,49 zł/mies. (121,23 zł + VAT) zapewnia dostęp do skanowania wycieków haseł i nie tylko. Dodam, że NordPass jest częścią NordVPN w planie Plus.

