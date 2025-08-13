/
Gruba promocja na NordVPN. Biorę BLIK-a i będę anonimowy w sieci

NordVPN uruchomił nową, letnią promocję na swoje usługi. Można oszczędzić nawet do 74 proc. na anonimowości w sieci i zyskać dodatkowe trzy miesiące w gratisie. Jest taka dobra, że aż sam z niej skorzystam.

Albert Żurek
NordVPN promocja 74 proc.
Aby zapewnić najwyższy stopień ochrony i prywatności dla swoich urządzeń: smartfona, komputera czy telewizora najlepiej skorzystać z VPN, czyli wirtualnych prywatnych sieci. Darmowe VPN niestety jednak nie są tak dobre, jak te płatne i cechują się wieloma ograniczeniami. Na szczęście dzięki promocjom może być znacznie taniej. 

NordVPN w nowej promocji. Do 74 proc. oszczędności i trzy miesiące za darmo 

Największe promocje sięgające od 72 do 74 proc. dotyczą usługi NordVPN w pakietach 2-letnich. W takich usługach płaci się z góry za dwa lata większą sumę, ale otrzymuje się możliwie najlepszą cenę. Na ogół wygląda to tak, że kupno miesięcznych pakietów jest skrajnie nieopłacalne, ponieważ dostęp do usługi w takiej formie kosztuje nawet ponad 50 zł/mies.

Tymczasem przy rozliczeniach dwuletnich ceny NordVPN zaczynają się od 10,09 zł/mies. + VAT. W nowej promocji poszczególne pakiety będą kosztować:

Wszystkie 2-letnie pakiety dostępne są z 72/74-procentowymi rabatami. i w praktyce dają dostęp do usługi na 27 miesięcy. Cena najbardziej podstawowego planu zaczyna się od ok. 10 zł z uwzględnieniem VAT, a najdroższa wersja Ultra to 21,49 zł/mies. + VAT. W przypadku planu Basic możemy jednak liczyć tylko na dostęp do sieci VPN, natomiast we wyższych wersjach otrzymuje się dodatkowe usługi.

NordVPN

Zdecydowanie najciekawiej wygląda NordVPN Plus, który poza dostępem do sieci VPN na 10 urządzeniach jednocześnie łącząc się z tysiącami serwerów z całego świata w 164 lokalizacjach, zapewnia też dodatkowe zabezpieczenia. W pakiet wchodzi ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, ochrona podczas przeglądania internetu, blokada trackerów oraz dostęp do menedżera haseł oraz funkcja skanowania naruszeń danych.

NordVPN
Promocja NordVPN
NordVPN

W wyższym pakiecie Complete otrzymuje się 1 TB w bezpiecznej zaszyfrowanej chmurze, a w ramach planu Ultra ma się dostęp do wszystkich wcześniej wymienionych opcji oraz do narzędzia do usuwania danych osobowych. Oczywiście, dla większości użytkowników nie będzie potrzebny możliwie najdroższy pakiet - osobiście interesuje mnie pośredni plan NordVPN Plus, który z uwzględnieniem VAT-u kosztuje 431,40 zł płatne z góry.

Na szczęście nie trzeba podawać kart płatniczych. NordVPN pozwala płacić z BLIK lub Google Pay. 

W promocji jest też usługa NordPass - bezpiecznego menedżera haseł

Poza dużą, 73-procentową na NordVPN-a uruchomiono też 54-procentowy rabat na NordPass, czyli bezpieczny menedżer haseł. Usługa domyślnie jest darmowa, ale wersja Premium kosztująca 4,49 zł/mies. (121,23 zł + VAT) zapewnia dostęp do skanowania wycieków haseł i nie tylko. Dodam, że NordPass jest częścią NordVPN w planie Plus.

NordPass
Promocja na NordPass
NordPass
Więcej o bezpieczeństwie w sieci przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
13.08.2025 15:54
Tagi: anonimowośćCyberbezpieczeństwoNordVPNVPN
