Tak kupisz bilet w Warszawie. Wiemy, kiedy zacznie działać nowy system

Ma być łatwo, intuicyjnie i szybko – tak biletową rewolucję zapowiada Warszawa.

Adam Bednarek
warszawa
Nowy system zapowiadaliśmy już wcześniej, ale teraz znamy konkretne daty. Nowy Warszawski System Biletowy zostanie wprowadzony w 2027 r. Tym samym po prawie 30 latach Warszawa zmieni sposób płatności za przejazdy komunikacją.

Mennica Polska podpisała z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie umowę na realizację projektu

- Za dwa lata oddamy pasażerom nowoczesny, prosty i intuicyjny system płatności za przejazdy Warszawskim Transportem Publicznym. Nowy system biletowy pozwoli na szybki i wygodny sposób wniesienia opłaty za bilet, optymalizację kosztów podróży, dostosowanie ceny do rzeczywistego wykorzystania środków transportu. Zapewni to pasażerom większą elastyczność i wygodę – powiedział Tomasz Mencina, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Katarzyna Strzegowska, dyrektor ZTM Warszawa, deklaruje, że od 2027 r. pasażerowie podróżujący po stolicy będą mogli łatwo i szybko płacić za przejazdy, a także "załatwić wszystkie sprawy związane z komunikacją miejską nie ruszając się z przysłowiowej kanapy". Mowa tu m.in. o składaniu wniosków czy reklamacji. Będzie można też zaplanować trasę, a system wybierze najlepszą drogę.

Jak działać ma nowy system?

Za dwa lata w pojazdach warszawskiej komunikacji miejskiej zamontowane zostaną nowe urządzenia, w których będzie można kupić bilet elektroniczny. Jak tłumaczy ZTM, pasażer wybierze rodzaj biletu i przyłoży kartę płatniczą, telefon czy zegarek z uruchomioną funkcją NFC, a jego bilet elektroniczny zostanie przypisany do wybranego narzędzia płatniczego.

Wcześniej miasto podawało przykład podróży z wykorzystaniem nowego systemu. Jeżeli pasażer w ciągu dnia skorzysta z biletu jednorazowego np. cztery razy, to system podsumowując podróże, rozliczy osobę za bilet dobowy. Czyli taniej, uznając, że załapał się na czas jego obowiązywania.

A co z papierowymi biletami?

Warszawski ZTM uspokaja: nadal będzie można używać tradycyjnej Karty Miejskiej i biletów papierowych. Choć znikną te z paskiem magnetycznym, a w zamian pojawią się takie z kodem QR.

ZTM przewiduje, że w 2029 r. zakończy się montaż wszystkich urządzeń systemu w 2,5 tys. pojazdów WTP i na wszystkich stacjach metra. Do tego czasu będą działać równolegle dwa systemy – stary i nowy.

Jest czas na testy i wdrożenie nowego rozwiązania. Takie zmiany budzą spory sprzeciw pasażerów, czego przykłady obserwujemy w Gdańsku oraz Krakowie.

Zdjęcie główne: Wirestock Creators / Shutterstock

Adam Bednarek
19.08.2025 15:01
