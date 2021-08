Trener ma już dość gry wideo: „piłkarze całe noce grają w to gówno”

Pytanie o tę konkretną grę wideo padło podczas sesji pytań i odpowiedzi, a szkoleniowiec AS Roma nie pozostawił na produkcji Epic Games suchej nitki. Portugalski trener określił bez kozery Fortnite’a mianem nie tylko „koszmaru”, co wręcz „gówna”, przy którym piłkarze zarywają noce, zamiast nabierać sił przed meczami rozgrywanymi kolejnego dnia. Na szczęście jak na razie Fortnite nie wpływa negatywnie na osiągi AS Romy w tym sezonie. Zespół kierowany przez Jose Mourinho nie przegrał ani jednego spotkania i pozostaje trzymać kciuki, by zawodnicy zainteresowani nie tylko meczami, ale również kolejnym sezonem w ulubionej grze wideo, utrzymali dotychczasowy poziom…

Jestem przekonany, że niezależnie od dalszych losów AS Romy twórcy Fortnite’a z wypowiedzi Jose Mourinho są zadowoleni.

Cały czas trwa też batalia sądowa Epic Games z Apple’em.

Twórcy gry Fortnite dodali do niej własny mechanizm mikropłatności, co poskutkowało usunięciem ich gry z App Store’u ze względu na złamanie regulaminu. Oskarżyli potem producenta iPhone’ów o praktyki monopolistyczne, co rozpoczęło proces dekady, podczas którego gracze są od tej produkcji odcięci.



Tim Cook próbuje z kolei na salach sądowych wykazać, że jego przedsiębiorstwo ma pełne prawo do pobieranie 30 proc. od wszystkich transakcji w App Storze oraz blokowania instalacji aplikacji spoza oficjalnego repozytorium. Epic Games z kolei walczy o to, by tej prowizji nie płacić.



Tim Cook nie jest przy tym pewnie jedyną osobą, która na myśl o grze Fortnite może robić się nerwowa. Popularny streamer gier wideo o pseudonimie Ninja, czyli Tyler Blevins, po latach zrezygnował z grania w produkcję Epic Games, co odbiło się mocno negatywnie na jego wynikach. Jego kanał na Twitchu, który powrócił po tym jak mężczyzna już się wymiksował z umowy z Microsoftem, stracił ostatnio połowę obserwujących…