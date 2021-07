„Apple i Google to żadna konkurencja”. Epic Games dolewa oliwy do ognia w sądowej batalii

W tej sprawie pojawia się nowy wątek. Teraz Epic Games wysuwa jeszcze cięższe oskarżenia. „Apple i Google to nie konkurencja, a duopol”.

Epic Games zauważa, że Apple co roku płaci Google’owi potężne sumy za to, że na iPhonie domyślną wyszukiwarką jest Google. Kwoty wpłacane do kasy Apple'a przez Google’a wahają się do 8 do 12 mld dol. rocznie. To ok. 9 proc. rocznych przychodów ze sprzedaży iPhone’a, a więc jest to niebagatelna kwota w strukturze finansowej.