Duża awaria Messengera i Facebooka. Polacy są wyrzucani z komunikatora

Taka niespodzianka pod koniec tygodnia. Awaria rozpoczęła się ok. godziny 11, gdy pierwsi korzystający z usługi zostali automatycznie wylogowani z zarówno w aplikacji mobilnej, jak i wersji na komputery osobiste. Próba zalogowania kończy się błędem - wyświetla się bowiem komunikat o tymczasowej niedostępności konta.

Facebook Messenger nie działa. Jest awaria i ludzie nie mogą korzystać z komunikatora

Problem z komunikatorem ma bezpośredni związek z niedostępnością usługi logowania. Mimo że wpisuje się odpowiednie informacje - e-mail i hasło oraz korzysta się z metody weryfikacji dwuskładnikowej (np. kodu z poczty internetowej lub poprzez wiadomość WhatsApp), komunikat wyświetla błąd.

Awarię potwierdza także serwis Downdetector, w którym lekko po godzinie 11:05 pojawiło się ponad 100 zgłoszeń i wygląda na to, że liczba cały czas rośnie. Użytkownicy w głównej mierze zaznaczają problemy z aplikacją mobilną - aż 76 proc. zgłoszeń to korzystający ze smartfonowej wersji Messengera. 14 proc. wskazuje na połączenie z serwerem, a 11 proc. na kłopot z wysyłaniem wiadomości.

Mapa nie wskazuje lokalizacji zgłoszeń i trudno określić realną skalę awarii. Mimo że wiele użytkowników zgłasza problemy z usługą, są też korzystający z Messengera których niedostępność nie dotyczy. W moim przypadku - oraz kilku innych redakcyjnych kolegów i koleżanek wysyłanie wiadomości działa bez większego problemu.

Przyczyna obecnie nie jest znana. W mediach społecznościowych możemy znaleźć posty zza granicy wskazujące na identyczne problemy z dostępem do Facebooka i Messengera.

Albert Żurek 14.08.2025 11:36

