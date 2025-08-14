/
Duża awaria Messengera i Facebooka. Polacy są wyrzucani z komunikatora

Wygląda na to, że Messenger zaliczył awarię. Wielu użytkowników w Polsce ma problem - wyrzuca ich z komunikatora i nie mogą zalogować się do platformy.

Albert Żurek
Messenger nie działa
Taka niespodzianka pod koniec tygodnia. Awaria rozpoczęła się ok. godziny 11, gdy pierwsi korzystający z usługi zostali automatycznie wylogowani z zarówno w aplikacji mobilnej, jak i wersji na komputery osobiste. Próba zalogowania kończy się błędem - wyświetla się bowiem komunikat o tymczasowej niedostępności konta.

Facebook Messenger nie działa. Jest awaria i ludzie nie mogą korzystać z komunikatora

Problem z komunikatorem ma bezpośredni związek z niedostępnością usługi logowania. Mimo że wpisuje się odpowiednie informacje - e-mail i hasło oraz korzysta się z metody weryfikacji dwuskładnikowej (np. kodu z poczty internetowej lub poprzez wiadomość WhatsApp), komunikat wyświetla błąd. 

Awarię potwierdza także serwis Downdetector, w którym lekko po godzinie 11:05 pojawiło się ponad 100 zgłoszeń i wygląda na to, że liczba cały czas rośnie. Użytkownicy w głównej mierze zaznaczają problemy z aplikacją mobilną - aż 76 proc. zgłoszeń to korzystający ze smartfonowej wersji Messengera. 14 proc. wskazuje na połączenie z serwerem, a 11 proc. na kłopot z wysyłaniem wiadomości. 

Mapa nie wskazuje lokalizacji zgłoszeń i trudno określić realną skalę awarii. Mimo że wiele  użytkowników zgłasza problemy z usługą, są też korzystający z Messengera których niedostępność nie dotyczy. W moim przypadku - oraz kilku innych redakcyjnych kolegów i koleżanek wysyłanie wiadomości działa bez większego problemu. 

Przyczyna obecnie nie jest znana. W mediach społecznościowych możemy znaleźć posty zza granicy wskazujące na identyczne problemy z dostępem do Facebooka i Messengera. 

14.08.2025 11:36
