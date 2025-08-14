/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

UOKiK zgrillował grille. Lepiej uważać w długi weekend z kiełbaskami

Wnioski płynące z testów UOKiK nie są optymistyczne – grillowanie może okazać się niebezpieczne, a urząd wcale nie ma na myśli przejedzenia i nadmiarowych kalorii.

Adam Bednarek
UOKiK zgrillował grille. Lepiej uważać w długi weekend z kiełbaskami
REKLAMA

Długi weekend, upał, wolne – dla wielu najbliższe dni upłyną pod znakiem błogiego relaksu. A jedyną aktywnością, jaką planują, to podejście do grilla, aby przełożyć produkty na drugą stronę i upewnienie się, że nie są za bardzo przypieczone. UOKiK jednak ostrzega.

REKLAMA

UOKiK wraz z Inspekcją Handlową sprawdzili 14 modeli grilli wielorazowych na węgiel

Sprawdzono producenta, importera, hurtownię, 11 placówek detalicznych, w tym 9 sklepów wielkopowierzchniowych. 3 modele pochodziły z Polski, 2 z innych krajów UE, a 9 z Chin.

- Przedsiębiorców typujemy na podstawie monitoringu własnego, wyników wcześniejszych kontroli, a także sygnałów od konsumentów i przedsiębiorców – zaznaczył urząd.

Zweryfikowano, czy grille posiadają dane identyfikujące podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu (producenta, importera lub dystrybutora), informację o modelu, ostrzeżenia i prawidłową instrukcję montażu, używania oraz konserwacji w języku polskim.

W przypadku dwóch modeli znaleziono niekompletną instrukcję użytkowania. Zabrakło również piktogramów dotyczących miejsca użytkowania i danych importera.

- Konsument nie jest wystarczająco poinformowany o sposobie użytkowania produktu i może robić to w nieodpowiedni sposób. Brak danych podmiotu odpowiedzialnego za produkt uniemożliwia konsumentowi dochodzenie swoich praw – zauważa urząd.

Przeprowadzono również badania laboratoryjne

W ich trakcie znaleziono więcej nieprawidłowości. Uwagi dotyczyły aż 9 z 14 modeli. Wśród nich urząd wymienia:

  • niestabilny stojak i przewrócenie się grilla – ryzyko poparzenia użytkownika lub pożaru
  • zbyt cienka blacha paleniska lub popielnika – ryzyko przepalenia, powstania pęknięć lub otworów na skutek intensywnego użytkowania, co może skutkować wypadnięciem rozżarzonego paliwa i poparzeniem użytkownika lub pożarem
  • przedziurawienie paleniska – ryzyko wypadnięcia rozżarzonego węgla i poparzenia użytkownika lub pożaru
  • obecność metalowych śrub w uchwycie pokrywy grilla – ryzyku poparzenia przy dotknięciu.

Oprócz tego odnotowano niespełnianie wymagań termicznych: śruba w uchwycie pokrywy zbyt mocno się nagrzewała, podobnie jak podłoże, na którym grill był ustawiony. Zauważono odpadnięcie pod wpływem temperatury etykiety z informacjami i ostrzeżeniami, a także niewłaściwe wykończenie krawędzi, co zwiększa ryzyko urazów skóry użytkownika.

Podmiotom odpowiedzialnym za wprowadzenie do obrotu wadliwych grilli grożą pieniężne kary administracyjne do 100 tys. zł – zaznacza urząd

UOKiK przypomina, aby zawsze stawiać grill na stabilnym i poziomym podłożu, unikając powierzchni z łatwopalnych materiałów. Należy instalować urządzanie zgodnie z zaleceniami producenta, a do rozpalania używać wyłącznie podpałek spełniających normy bezpieczeństwa – nie może to być spirytus, benzyna czy inne łatwopalne płyny.

REKLAMA

Powinniśmy też sprawdzać, czy producent deklaruje spełnianie norm bezpieczeństwa. Jak wyjaśnia UOKiK, możemy wtedy zakładać, że produkt wykonano zgodnie z nimi i zbadano laboratoryjne.

Niestety, problemy dotyczą też rękawic. Połowa była bez prawidłowych oznaczeń i instrukcji. Jeden model nie był odporny na rozprzestrzenianie się płomienia i ciepło kontaktowe 250 st. C.

REKLAMA
Adam Bednarek
14.08.2025 12:22
Tagi: UOKiK
Najnowsze
11:36
Duża awaria Messengera i Facebooka. Polacy są wyrzucani z komunikatora
Aktualizacja: 2025-08-14T11:36:00+02:00
11:03
Odpady zamieniają w energię. Objętość użytych śmieci robi wrażenie
Aktualizacja: 2025-08-14T11:03:52+02:00
10:18
Gdy sztuczna inteligencja spotyka przystępną cenę. T Phone 3 - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-14T10:18:27+02:00
10:00
Idealny do czytania, zintegrowany z przyszłością. T Tablet 2 - recenzja
Aktualizacja: 2025-08-14T10:00:00+02:00
9:47
Polski fizyk mówi, że GPT rozwiązał zadanie, na którym polegli jego studenci
Aktualizacja: 2025-08-14T09:47:47+02:00
9:19
Miał postawić poidła dla koni, a wybudował domki. Jest finał absurdu spod Tatr
Aktualizacja: 2025-08-14T09:19:00+02:00
8:56
Gemini dostaje nowy tryb, którego brakuje w ChatGPT
Aktualizacja: 2025-08-14T08:56:04+02:00
8:25
Takiego urządzenia Apple nie miał. Przejmie kontrolę nad twoim domem
Aktualizacja: 2025-08-14T08:25:38+02:00
6:25
Psychiatrzy ostrzegają przed kontaktem z botami. Mogą bardzo szkodzić
Aktualizacja: 2025-08-14T06:25:00+02:00
6:21
Zrobili Facebooka dla botów. Były gorsze niż ludzie
Aktualizacja: 2025-08-14T06:21:00+02:00
6:16
Polskie miasto sprawdzi, jak wydajesz pieniądze na wakacjach. I wyciągnie z tego wnioski
Aktualizacja: 2025-08-14T06:16:00+02:00
6:11
Zapytali w miastach, ile kosztują autobusy wodorowe. Nie jest dobrze
Aktualizacja: 2025-08-14T06:11:00+02:00
6:00
Odpalasz Windowsa, a tam Safari. Microsoft cię zaskoczy
Aktualizacja: 2025-08-14T06:00:00+02:00
21:11
Pożegnamy garbate telefony. Znaleźli sposób na wystające wyspy aparatów
Aktualizacja: 2025-08-13T21:11:06+02:00
20:06
Są szczegóły podatku cyfrowego. Polska chce mocno uderzyć w big techy
Aktualizacja: 2025-08-13T20:06:04+02:00
19:00
Zajrzyj do aplikacji Lidla. Czeka na ciebie światłowód za darmo przez pół roku
Aktualizacja: 2025-08-13T19:00:30+02:00
18:26
Każą usuwać e-maile. Mówią, że to pomoże w walce z suszą
Aktualizacja: 2025-08-13T18:26:48+02:00
18:06
Największa czarna dziura we Wszechświecie. Niewyobrażalny olbrzym
Aktualizacja: 2025-08-13T18:06:35+02:00
17:44
Fałszywa nauka zalewa internet. To już plaga
Aktualizacja: 2025-08-13T17:44:54+02:00
17:02
Jest nowe Android Auto. Zainstalujesz i rozczarujesz się
Aktualizacja: 2025-08-13T17:02:45+02:00
16:28
Samsung pokazał, jak powstawały nowe dzwonki do telefonów. Ubierz się elegancko
Aktualizacja: 2025-08-13T16:28:58+02:00
16:12
No wreszcie. Na laptopie z Snapdragonem w końcu da się grać
Aktualizacja: 2025-08-13T16:12:32+02:00
15:54
Gruba promocja na NordVPN. Biorę BLIK-a i będę anonimowy w sieci
Aktualizacja: 2025-08-13T15:54:40+02:00
15:22
Konkurent Apple Vision Pro już niebawem. Tylko po co?
Aktualizacja: 2025-08-13T15:22:00+02:00
15:15
Tłumacz Google będzie uczyć języków obcych. Wywalam inne aplikacje 
Aktualizacja: 2025-08-13T15:15:18+02:00
14:49
Potężne spadki ruchu na stronach dla dorosłych. Tak działa weryfikacja wieku
Aktualizacja: 2025-08-13T14:49:04+02:00
14:30
Wyciekł najtańszy smartfon Samsunga. Docenisz, jeśli szanujesz swoje pieniądze
Aktualizacja: 2025-08-13T14:30:58+02:00
13:26
W Mszanie Dolnej zabrakło wody. Następne twoje miasto
Aktualizacja: 2025-08-13T13:26:49+02:00
12:49
Ikea szykuje sklep inny niż wszystkie. Zrobi się nieco ciaśniej
Aktualizacja: 2025-08-13T12:49:00+02:00
12:20
Ikona fotografii może zniknąć. Smutny finał 133 lat historii
Aktualizacja: 2025-08-13T12:20:31+02:00
11:57
Poradnik zakupowy. Laptop na powrót do szkoły - postawimy na właściwy wybór
Aktualizacja: 2025-08-13T11:57:10+02:00
11:15
Apple reaguje na farmazony Muska. Zresztą nie tylko Apple
Aktualizacja: 2025-08-13T11:15:58+02:00
10:40
Paczkomaty uratują życie. Ale najpierw trzeba na to zasłużyć
Aktualizacja: 2025-08-13T10:40:14+02:00
9:36
PKP Intercity skróci podróż o połowę. Samochód możesz zostawić w garażu
Aktualizacja: 2025-08-13T09:36:41+02:00
9:08
Google wreszcie pyta, co chcesz czytać. Koniec z losowymi wynikami
Aktualizacja: 2025-08-13T09:08:15+02:00
8:22
Płatny ChatGPT może stać się tańszy. OpenAI szykuje nową opcję
Aktualizacja: 2025-08-13T08:22:14+02:00
7:45
Rząd sypnie miliardami na cyberochronę. Polacy mają spać spokojniej
Aktualizacja: 2025-08-13T07:45:00+02:00
7:15
Ogniwa wodorowe i tania zielona energia coraz bliżej. Mamy przełom
Aktualizacja: 2025-08-13T07:15:35+02:00
6:45
Materiał meteorytu z 1724 r. łamie prawa fizyki. Teraz to zauważyliśmy
Aktualizacja: 2025-08-13T06:45:00+02:00
6:34
Word, Excel i PowerPoint właśnie stały się rajem dla fanów kaligrafii
Aktualizacja: 2025-08-13T06:34:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA