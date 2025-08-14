Idealny do czytania, zintegrowany z przyszłością. T Tablet 2 - recenzja

Ładowanie...

T Tablet 2 prezentuje się dość interesująco już w teorii. 10,1-calowy wyświetlacz w technologii TCL NXTPAPER z rozdzielczością 1920 x 1200 pikseli to rozwiązanie, które od razu rzuca się w oczy. To nie jest zwykły ekran LCD - technologia NXTPAPER ma za zadanie naśladować właściwości papieru, redukując zmęczenie oczu podczas długotrwałej pracy. W praktyce oznacza to matową powierzchnię z funkcją przeciwodblaskową i zredukowaną emisją niebieskiego światła, co docenią szczególnie osoby spędzające przed ekranem długie godziny.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity Platform (MT8755) z 8 rdzeniami taktowanymi zegarem 2,4 GHz dla rdzeni A76 i 2,0 GHz dla rdzeni A55. To układ, który w benchmarkach osiąga około 4859 punktów w CPU Mark, co plasuje go na solidnej średniej półce. Nie jest to rakieta wydajnościowa, ale do codziennych zadań - od przeglądania Internetu po oglądanie filmów - powinna w zupełności wystarczyć. 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej (z możliwością rozszerzenia o kartę microSD do 2 TB) to konfiguracja, która w 2025 r. może wydawać się skromna, ale w tej klasie cenowej w zupełności wystarcza.

TCL NXTPAPER - technologia, która ma sens

T Tablet 2 z włączonym trybem NXTPAPER

Najciekawszym elementem T Tablet 2 jest bez wątpienia zastosowana technologia wyświetlacza. TCL NXTPAPER to nie marketingowy chwyt, lecz rzeczywiste rozwiązanie problemu, z którym borykają się użytkownicy spędzający długie godziny przed ekranami. Powierzchnia wyświetlacza przypomina w dotyku papier, a jednocześnie zachowuje wszystkie zalety kolorowego ekranu LCD. Certyfikaty TÜV Rheinland i SGS potwierdzają skuteczność w redukcji zmęczenia oczu.

Technologia TCL NXTPAPER oznacza znacznie mniejszą liczbę refleksów na słońcu, co czyni tablet użytecznym także w plenerze. Jasność maksymalna 500 nitów może wydawać się niska w porównaniu z sztandarowymi urządzeniami, ale w połączeniu z technologią antyrefleksyjną daje zaskakująco dobre rezultaty. Powierzchnia jest odporna na odciski palców, co w codziennym użytkowaniu okazuje się bardzo praktyczne.

Android 15 i długi czas obsługi serwisowej

T Tablet 2 z włączonym trybem NXTPAPER

T Tablet 2 debiutuje z najnowszym Androidem 15, co w kontekście tabletów budżetowych nie jest oczywistością. System wprowadza szereg użytecznych nowości, jak Przestrzeń prywatna umożliwiającą ukrycie wrażliwych aplikacji, ulepszone funkcje multitaskingu na tabletach czy bardziej precyzyjną kontrolę aparatu w słabym świetle.

Producent gwarantuje trzy aktualizacje systemu operacyjnego plus 5 lat aktualizacji zabezpieczeń po ostatniej głównej aktualizacji. To bardzo przyzwoite wsparcie, szczególnie w kontekście urządzeń z niższej półki cenowej. Przez pierwsze 3 lata aktualizacje będą dostarczane co miesiąc, później kwartalnie - harmonogram porównywalny z rozwiązaniami znacznie droższych producentów.

Sztuczna inteligencja w służbie użytkownika

Największą atrakcją T Tablet 2 jest jednak zintegrowany asystent Perplexity AI z 18-miesięcznym dostępem do wersji Pro. Perplexity to coś więcej niż zwykły chatbot - to również inteligentna wyszukiwarka, która nie tylko znajduje informacje, ale także je analizuje i przedstawia w formie gotowych odpowiedzi z podaniem źródeł. W praktyce oznacza to, że zamiast przeglądać dziesiątki wyników wyszukiwania, otrzymujemy konkretną, wyczerpującą odpowiedź na pytanie z odnośnikiem skąd została zaczerpnięta.

Asystent jest dostępny także dla użytkowników sieci T-Mobile bez konieczności kupna nowego urządzenia - wystarczy aplikacja Mój T-Mobile i przycisk Magenta AI. Lista dostępnych narzędzi ma być rozwijana.

Aparaty i multimedia - bez fajerwerków, ale solidnie

1 / 2 Zdjęcie wykonane za pomocą T Tablet 2

System aparatów w T Tablet 2 to klasyczne rozwiązanie budżetowe: 8 MPix z przodu i z tyłu, maksymalna rozdzielczość filmów na poziomie HD (1920 x 1080 pikseli). Nie należy spodziewać się cudów - to sprzęt do sporadycznych zdjęć dokumentacyjnych, wideorozmów i ewentualnie skanowania dokumentów. Wbudowana lampa błyskowa LED może przydać się w ciemniejszych pomieszczeniach.

Większą uwagę warto zwrócić na aspekty multimedialne. Obecność wejścia jack 3,5 mm to w dzisiejszych czasach niemal luksus, który docenią użytkownicy przewodowych słuchawek.

T Tablet 2

Akumulator i ładowanie - mocna strona urządzenia

6000 mAh to pojemność, która w świecie tabletów zasługuje na pochwałę. W połączeniu z energooszczędnym procesorem i wyświetlaczem NXTPAPER można spodziewać się nawet kilkunastu godzin pracy na jednym ładowaniu przy typowym użytkowaniu. Szybkie ładowanie 25 W pozwala na stosunkowo sprawne uzupełnianie energii, choć nie należy to do najszybszych rozwiązań na rynku.

NXTPAPER - rozpraszanie światła w T Tablet 2

Tablet waży około 490 g przy wymiarach 240,2 x 156,5 x 8,5 mm, co plasuje go w kategorii urządzeń stosunkowo lekkich jak na swoją klasę. Kolor Slate Black może wydawać się bezpieczny, ale w dobie kolorowych obudów iPadów i Galaxy Tabów można było pokusić się o coś bardziej odważnego. Certyfikat IP54 zapewnia podstawową ochronę przed zachlapaniem i pyłem - nie wystarczy na długie sesje na plaży, ale przypadkowy kontakt z wodą nie powinien być problemem.

W zestawie znajdziemy rysik T-Pen, co znacząco podnosi atrakcyjność urządzenia dla osób planujących robić notatki czy szkice. To dodatkowa wartość, której brakuje w większości konkurencyjnych rozwiązań w tej cenie.

Pozycja konkurencyjna i werdykt

1 / 3 T Tablet 2

T Tablet 2 trafia w interesującą niszę rynkową. To nie jest urządzenie dla osób szukających najwyższej wydajności czy najlepszego aparatu. To tablet dla pragmatyków, którzy cenią długą pracę na baterii, komfort dla oczu i przede wszystkim - inteligentne funkcje wsparte przez AI bez astronomicznych kosztów.

T Tablet 2 dostępny będzie już od 1 zł dla klientów, którzy posiadają inną usługę w T-Mobile, w ofercie z nielimitowanym internetem 5G Bardziej od 70zł/mies. z rabatami. Urządzenie można kupić również w zestawie z etui i rysikiem przy jednorazowej opłacie 179 zł w ofercie z nielimitowanym internetem. Cena bez kontraktu na abonament, wynosi odpowiednio 1379 zł wraz z akcesoriami lub do 1209 zł bez akcesoriów.

W kontekście polskiego rynku tabletów do 1500 złotych T Tablet 2 może okazać się bardzo ciekawą propozycją. Kombinacja matowego wyświetlacza, długotrwałego wsparcia i asystenta AI to zestaw funkcji, którego próżno szukać u konkurencji. Czy wystarczy to, by zagrozić dominacji Xiaomi, Samsunga czy nawet budżetowym iPadom? Czas pokaże, ale pierwsze wrażenia są zdecydowanie pozytywne.

Dla kogo T Tablet 2?

T Tablet 2

Ten tablet znajdzie swoich odbiorców przede wszystkim wśród studentów, freelancerów i osób pracujących zdalnie. Technologia NXTPAPER w połączeniu z rysikiem T-Pen czyni go interesującą opcją do sporządzania notatek i lekkich prac graficznych. Długi czas pracy na baterii i dostęp do zaawansowanego asystenta AI dodają mu atrakcyjności dla osób często podróżujących czy pracujących w różnych lokalizacjach.

Czy T Tablet 2 zrewolucjonizuje rynek tabletów? Prawdopodobnie nie. Ale czy może okazać się jednym z bardziej sensownych zakupów w swojej kategorii cenowej? Jak najbardziej. Ma więcej niż trzeba, wyróżniając się rewelacyjnym wyświetlaczem i piękną integracją z usługami sztucznej inteligencji.

Maciej Gajewski 14.08.2025 10:00

