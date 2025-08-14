/
Polscy uczniowie dostaną laptopy. Rząd stworzy specjalne pracownie

Ministerstwo Cyfryzacji chce wyposażyć polskie szkoły w pracownie sztucznej inteligencji. W tym celu wyda miliardy złotych pozyskanych z Krajowego Planu Odbudowy. Sprzęt trafi do uczniów w nadchodzącym roku szkolnym.

Albert Żurek
Tym razem nie będzie to kolejny projekt zakładający, że uczniowie klas czwartych otrzymają darmowego laptopa na własny użytek. Nowe urządzenia będą dostępne do użytku w szkołach, które docelowo mają "poprawić jakość edukacji w Polsce". Skorzystają też na tym nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Ministerstwo Cyfryzacji znalazło pieniądze dla polskich szkół. Pracownie na terenie całej Polski

Resort uruchomił przetarg na zakup 16 tys. pracowni sztucznej inteligencji oraz pracowni nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEM). Łączna wartość sprzętu to niemalże 2,4 mld zł. Nowe rozwiązania trafią do polskich szkół jeszcze w roku szkolnym 2025/2026. Jak twierdzi ministerstwo, inwestycja jest “elementem szerszego programu mającego na celu cyfrową transformację edukacji”.

Dzięki nowym pracowniom i narzędziom uczniowie mają zostać przygotowani do wyzwań współczesnego świata. Laboratoria związane ze sztuczną inteligencję oraz STEM zostaną udostępnione, aby uczniowie mogli rozwijać "umiejętności przyszłości". Oczywiście nie zabrakło koloryzowania ze strony wiceministra cyfryzacji Pawła Olszewskiego - według niego "nauczyciele mają prowadzić zajęcia na światowym poziomie". Cokolwiek to znaczy. 

Postępowanie przetargowe prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa  - Państwowy Instytut Badawczy (NASK), działający na zlecenie szefa resortu cyfryzacji. Mamy też informacje o zamówieniu, które obejmuje:

  • 8 tys. zestawów sprzętu do wyposażenia pracowni sztucznej inteligencji dla szkół podstawowych;
  • 4 tys. zestawów sprzętu do wyposażenia pracowni sztucznej inteligencji dla szkół ponadpodstawowych;
  • 4 tys. zestawów sprzętu do wyposażenia pracowni STEM dla szkół ponadpodstawowych.

Za wybór szkół, które zostaną wyposażone w nową infrastrukturę, odpowiadało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Laboratoria sztucznej inteligencji mają kosztować ponad 1,86 mld zł, natomiast zestawy wyposażenia pracowni STEM - ponad 533 mln zł.

Są też szczegóły - wiemy czym będą polskie "pracownie AI"

Czym właściwie będą te pracownie? NASK określił to w dokumencie - w głównej mierze mają być to laptopy oraz dodatkowy sprzęt. Są to dokładnie:

  • 16 laptopów - 15 dla uczniów, 1 dla nauczyciela;
  • jednostka centralna usług AI, katalogowych i plikowych - 1 sztuka;
  • urządzenie sieciowe AP z WiFi - 1 sztuka;
  • szafka na urządzenia z funkcją ładowania laptopów - 1 sztuka;
  • zasilanie UPS dla jednostki centralne - 1 sztuka;
  • monitor interaktywny o przekątnej min. 75 cali ze stojakiem - 1 sztuka;
  • kamera USB z mikrofonem i statywem - 2 sztuki;
  • oprogramowanie - 1 sztuka.

Z matematyki wynika, że jeden taki zestaw będzie kosztował ok. 155 tys. zł (12 tys. szkół, a łączna wartość sprzętu na cały kraj to ok. 1,86 mld zł). Ministerstwo Cyfryzacji ujawnia, że uruchomienie nowych pracowni to tylko część inwestycji w kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli. Resort zamierza wydać ponad 5 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy na inwestycje związane ze sprzętem dla polskich szkół. 

Oprócz 2,4 mld na pracownie działania ministerstwa obejmują przekazanie 553 tys. nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych bonów na zakup laptopów (wartość 1,38 mld zł) oraz zakup 735 tys. laptopów dla polskich szkół do dyspozycji uczniów o wartości 1,73 mld zł. Planuje się też zakup 100 tys. zestawów do nauczania zdalnego za ponad 122 mln zł.

14.08.2025 21:29
Tagi: NASKpolskarząd
