Czy lepiej usypiać, czy wyłączać laptopa?

Osoby usypiające laptopa choćby przez zamknięcie klapy z kolei wskazują na to, że laptop pozostający w trybie uśpienia praktycznie nie zużywa baterii i w każdej chwili można wygodnie wskoczyć dokładnie w to miejsce gdzie skończyliśmy pracę. No i wybudzenie z uśpienia trwa zwykle o wiele krócej niż uruchomienie komputera od początku. Nie trzeba też włączać ponownie uprzednio używanych programów. To rozwiązanie jest po prostu wygodniejsze.