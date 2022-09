Integracja działa od dawna i jest niezwykle skuteczna. W procesorze zintegrowano już nie tylko większość funkcji dawnego mostka północnego i południowego, ale właśnie również układy graficzne. Onegdaj była to właściwie ciekawostka, dziś to układy graficzne, które potrafią konkurować z najtańszymi modelami zewnętrznych kart graficznych. A co będzie jutro?