Pozwolę sobie zaznaczyć, że (z jednym wyjątkiem) nie są to absolutne nowości, które dopiero co miały premierę - to w miarę nowe gry na Androida które wpadły mi w oko stosunkowo niedawno, ale które zostały odłożone na później, ze względu na to, że mój poprzedni telefon po prostu przestał dawać sobie radę. Kirin 980 w Huawei P30 Pro już wcześniej pokazał granicę swoich możliwości, że wypada wspomnieć choćby porty The Last Remnant, czy SpongeBob - Battle For Bikini Bottom. Te gry uruchomione na telefonie z maksymalnymi ustawieniami potrafią dać popalić nawet najbardziej wydajnym smartfonom gamingowym.