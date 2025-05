Na Android Auto włączysz Netflix i YouTube. Bez drogiego auta

System operacyjny Android Automotive od Google’a już od dłuższego czasu obsługuje aplikację YouTube do oglądania filmów czy aplikację do przeglądania internetu typu Vivaldi. Tylko że Android Automotive i Android Auto to zupełnie dwie odmienne rzeczy. Automotive jest systemem operacyjnym instalowanym na pokładzie (najczęściej drogiego) samochodu, a Android Auto to prosta nakładka na multimedialny interfejs, pozwalająca obsłużyć aplikacje telefonu na ekranie auta.