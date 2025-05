YouTube będzie jak telewizja. Umieści reklamy tam, gdzie zaboli najbardziej

Nie raz i nie dwa, podczas oglądania telewizji na pewno zdarzyło ci się doświadczyć przerwy reklamowej, która zawieszała emocjonujący, kulminacyjny moment serialu, filmu lub show. Jednak w erze wideo na żądanie, to my sterujemy anteną. Tak jakby.



W przypadku YouTube'a bez subskrypcji nadal jesteśmy na łasce tego, gdzie zostaną umieszczone reklamy. A te wkrótce mogą dać doświadczenie podobne do tego z telewizji.