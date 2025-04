Wyszukiwarka Google zniechęca do odwiedzania stron. Teraz to samo ma robić YouTube

Na razie funkcja jest dostępna jedynie dla wybranej grupy użytkowników. YouTube udostępnił ją niewielkiej liczbie członków YouTube Premium w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, działa ona wyłącznie dla niektórych zapytań w języku angielskim. Jest to klasyczne podejście Google do wprowadzania nowych funkcji - najpierw ograniczone testy, a następnie, w zależności od reakcji użytkowników, potencjalne szersze wdrożenie.