Twój telewizor LG właśnie zamienił się w konsolę. Gracze na to czekali

Jak dotąd aplikacja Xbox Cloud Gaming w wersji TV była dostępna wyłącznie na telewizorach i monitorach Samsung Smart TV oraz na urządzeniach Amazon Fire TV. Posiadacze telewizorów LG do musieli obchodzić się smakiem, ale właśnie się to zmienia. Już mogą korzystać z programu pozwalającego uruchamiać gry bezpośrednio na ekranie, bez konsoli ani PC. Jakie są wymagania, aby skorzystać z usługi do grania w chmurze Microsoftu?