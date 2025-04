Już nie tylko Samsung. Do HDR-owego buntu w telewizorach dołącza Philips. W tle Netflix

Netflix wprowadził HDR10+ jako trzeci format HDR na swojej platformie, obok już obsługiwanych HDR10 i Dolby Vision. Podobnie jak Dolby Vision, HDR10+ wykorzystuje dynamiczne metadane do optymalizacji obrazu scena po scenie, a nawet klatka po klatce. Pozwala to na precyzyjne dostosowanie poziomów jasności i kolorów do możliwości danego urządzenia wyświetlającego.