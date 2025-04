Prezes Netflixa mówi, że kino to trup. Przykro mi, ale ma rację

Sarandos podczas wywiadu w Paley Center dla Media Friday stwierdził wprost, że kina już nie wrócą do swojej glorii sprzed kilku lat. W swojej wypowiedzi zauważył, że po tragedii sprzed kilku lat (najprawdopodobniej odnosząc się do pandemii COVID-19), wiele branż rozrywkowych wróciło silniejszych niż wcześniej, wymieniając Broadway, wydarzenia sportowe i koncerty, jednak kina według niego nigdy się nie podniosły i mają prawie 50 proc. straty. Co więcej Sarandos sugeruje wprost, że kina powinny przejść do lamusa.