Obiektywnie bezkonkurencyjny. Telewizor Samsung OLED S95D - recenzja

Zacznijmy od samego telewizora. Jest piękny i smukły, przy czym na całej swojej wysokości, bez żadnych narośli. Jest to możliwe między innymi z uwagi na fakt, że Samsung po raz kolejny wykorzystał w tym modelu swój patent na One Connect. Znaczna część elektroniki telewizora została tu wyprowadzona do zewnętrznej skrzyneczki, do której użytkownik podłącza zasilanie, akcesoria po HDMI, USB i Ethernet. Do samego ekranu należy poprowadzić tylko cienki półprzeźroczysty przewód. To oznacza, że nie tylko sam telewizor jest bardzo ładny, to na dodatek rozwiązuje problem plątaniny kabli. Rzeczoną skrzyneczkę One Connect można ukryć gdzieś w szafce RTV.