Sprzęty Apple taniej na Cyber Monday. Wreszcie sensowne okazje

Black Friday już się skończył, ale za to uruchomiono promocje z okazji Cyber Monday. Wciąż można kupić sprzęt Apple'a w obniżonych cenach. Słuchawki, laptopy i tablety.

Albert Żurek
Apple, w przeciwieństwie do większości producentów elektroniki, nie musi stosować agresywnej wyprzedaży. Sklepy ze sprzętem elektronicznym jednak mają pod tym względem większe pole do popisu i to właśnie u nich najlepiej szukać promocji na sprzęt Apple'a.

AirPods Pro 2. generacji USB-C za 777 zł (ok. 300 zł taniej)

Na promocji Black Friday znajdziemy też słuchawki AirPods Pro 2. generacji w cenie 777 zł. To sprzęt, który został już wycofany z oferty, ale wciąż jest bardzo opłacalny. Dlaczego?

Trochę lepsze AirPodsy Pro 3. generacji są znacznie droższe, kosztują bowiem 1099 zł. Oszczędzamy zatem ponad 300 zł i nie tracimy wiele. Starszy model oferuje trochę gorsze wyciszanie hałasu, lekko słabszą jakość dźwięku i gra do 6 godz. na baterii zamiast 8. Mimo wszystko w podobnej cenie dostępne są znacznie gorsze AirPodsy 4. generacji z ANC. Dlatego wolałbym wybrać dwójki z dopiskiem Pro.

iPad Air 7. generacji (2025) z M3 - 2249 zł

W sklepie Media Expert znajdziemy kapitalną promocję na najnowszego iPada Air M3 z ekranem 11 cali. Urządzenie w wersji 128 GB kosztuje 2289 zł zamiast 2899 zł, czyli 610 zł taniej.

Za nieco ponad 2000 zł trudno o lepszy tablet. Tutaj znajdziemy przede wszystkim procesor M3, który napędza też starszą generację MacBooków. Oznacza to, że czip będzie zapewniał świetną wydajność przez lata. Ekran to tylko 11-calowy LCD, ale wciąż możemy mówić o najlepszej jakości i rozdzielczości FullHD+. Sprzęt wspiera rysik typu Apple Pencil Pro oraz Pencil z USB-c.

Wyprzedaż w oficjalnym sklepie Apple (28.11 - 1.12) z kartami upominkowymi

W oficjalnej promocji Apple nie chodzi o niższe ceny sprzętu. Ceny sugerowane przez producenta pozostają takie same. Do wybranych urządzeń Apple dołącza karty podarunkowe Apple Gift Card, które można wykorzystać na kolejne zakupy w ich sklepie. Wysokość karty zależy od produktu i może wynosić:

  • iPhone 16 lub iPhone 16e - nawet 300 zł;
  • iPad Air, iPad A16, iPad mini - nawet 400 zł;
  • Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro (M4 Pro, M4 Max) lub iMac - do 1000 zł;
  • Apple Watch 11 lub Watch SE 3 - 200 zł;
  • AirPods Pro 3, AirPods 4 lub AirPods Max - nawet 300 zł;
  • Apple TV 4K - 100 zł;
  • Apple Beats (Studio Pro, Powerbeats Pro 2, Solo 4, Studio Buds+, Pill) - nawet 200 zł;
  • Apple Pencil Pro, Magic Keyboard Folio iPad A16, Magic Keyboard iPad Air - 100 zł.

Warto jednak podkreślić, że przy danych produktach zaznacza słowo "nawet". Oznacza to, że nie należy spodziewać się 1000 zł rabatu na np. Maca mini za 2999 zł - takie karty są przewidziane wyłącznie dla najdroższych wersji, jak MacBook M4 Max. Tylko zegarki Watch 11 oraz Apple TV mają gwarantowaną wartość karty odpowiednio 200 zł i 100 zł.

28 listopada przekonamy się, na które modele warto polować – prywatnie poleciłbym zegarki Apple Watch 11, które rzadko trafiają do wyprzedaży.

iPhone 16 Pro Max - 4999 zł

W promocji na Allegro znajdziemy też iPhone 16 Pro Max w cenie 4999 zł. To wycofany już z oferty model, ale cena wciąż jest bardzo dobra.

Głównie dlatego, że nowszy iPhone 17 Pro Max kosztuje 6299 zł, czyli 1300 zł więcej. Tak naprawdę wybierający starszy model nie tracimy wiele. Mamy mniej aktualny wygląd, troszkę gorszy procesor oraz teleobiektyw, ale tak różnice nie są zauważalne. Jeśli możemy oszczędzić ponad 1000 zł, brałbym zeszłoroczny model.

Nie opłaca się kupować tego modelu w standardowej cenie 5799 zł. Za ok. 5250 zł jest znacznie bardziej opłacalny.

MacBook Air M4 16/256 GB - 4113 zł

W niższej cenie znajdziemy też najbardziej opłacalny komputer Apple'a - czyli MacBooka Air. Mowa o wersji 13,6 z procesorem M4 w konfiguracji 16 GB RAM i 256 GB przestrzeni na dane. Urządzenie jest dostępne w cenie 4113 zł. Dodam, że w oficjalnym sklepie Apple sprzęt w tej konfiguracji kosztuje 4999 zł.

macbook air 2025 apple m4 4 ekran

MacBook Air sprzętem do gier raczej nie jest, a do pracy i programów 256 GB powinno wystarczyć większości użytkowników. Wydajność tego urządzenia powinna zachwycić większość użytkowników.

Laptop wyposażono w 13,6-calowy ekran IPS 60 Hz, procesor M4 nadaje się nawet do półprofesjonalnej pracy (np. z grafiką czy wideo), a na dodatek mamy do czynienia z wyjątkowo cienkim i lekkim urządzeniem. Do podłączenia zewnętrznego monitora będzie konieczna przejściówka z USB-C na HDMI.

Apple Watch 10 46 mm - 1499 zł

W promocji pojawił się też zeszłoroczny zegarek Apple Watch 10 w wersji 46 mm w czarnym srebrnym z WiFi. Cena 1499 zł to bardzo dobra oferta. Dlaczego warto? Starszy model nie odstaje możliwościami od tegorocznego, który kosztuje 1999 zł - 500 zł więcej.

To mniejszy wariant 46 mm, więc może nie pasować na mniejsze nadgarstki. Polecam go szczególnie osobom z większymi rękami. Sam korzystam z 10. generacji Apple Watcha na co dzień i nie widzę potrzeby wymiany na nowszą generację. W komplecie znajdziemy pleciony pasek sportowy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by później zamówić inny.

Więcej o sprzęcie Apple'a przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
01.12.2025 15:13
Tagi: AppleBlack FridayiPhoneMacpromocje
