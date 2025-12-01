Cyber Monday: smartfony w ekstra promocjach. To już ostatni moment

Ładowanie...

W zestawieniu znajdziecie zarówno te najdroższe modele, jak i bardziej przystępne cenowo opcje. Głównie od Samsunga Realme, Motoroli. To urządzenia charakteryzujące się dobrymi aparatami, baterią i wydajnością.

Lista smartfonów w promocjach na Black Friday 2025:

iPhone 16 Pro Max 256 GB - 4999 zł (800 zł taniej)

Na Allegro znajdziemy iPhone'a 16 Pro Max w wersji 256 GB za 4999 zł. Smartfon nie jest już dostępny w regularnej sprzedaży, dlatego sklepy wyprzedają ostatnie sztuki magazynowe.

SPRAWDŹ OFERTĘ iPhone 16 Pro Max Allegro

To wciąż bardzo dobry model - zwłaszcza że jego następca, iPhone 17 Pro Max, kosztuje 6299 zł, czyli aż o 1300 zł więcej. Wybierając starszą generację, oszczędzasz ponad 1000 zł, a różnice są niewielkie. iPhone 16 Pro Max ma nieco starszy design bez aluminiowej obudowy i większej wyspy na aparat, a teleobiektyw jest odrobinę słabszy. Poza tym jednak oferuje praktycznie to samo, co nowszy model. Jeśli nie przeszkadza ci korzystanie ze starszego iPhone'a, ta oferta zdecydowanie jest warta uwagi.

Motorola Edge 60 Fusion – 5G i ekran 120 Hz taniej o 12 proc.

Motorola Edge 60 Fusion to mocny średniak z aspiracjami: 6,67-calowy ekran P-OLED 2712 x 1220 px z odświeżaniem 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 7300, 8 GB RAM i 256 GB pamięci spokojnie wystarczą do gier, zdjęć i pracy na kilku aplikacjach naraz. Do tego dochodzi bateria 5200 mAh, aparat 50 Mpix z OIS, łączność 5G oraz świeży Android 15, a wszystko zamknięte w pięknej, turkusowej obudowie.

SPRAWDŹ OFERTĘ Motorola Edge 60 Fusion Media Expert

W Media Expert telefon kosztuje teraz 1145 zł z kodem BW2811-021225, przy standardowej cenie 1299,99 zł. Jest więc tańszy o ok. 12 proc.

Dwa smartfony w cenie jednego: Samsung Galaxy A36/A56 oraz A17 w gratisie

W ramach tegorocznego Black Friday Samsung uruchomił promocję dwa w cenie jednego. Działa to prosto: kupując jeden z wybranych modeli - m.in. Galaxy A56 lub Galaxy A36 - można odebrać drugi smartfon gratis. Warunkiem jest zakup urządzenia w jednym ze sklepów objętych akcją (np. Media Expert, MediaMarkt, x-kom).

Aby skorzystać z promocji, trzeba aktywować telefon z kartą SIM w Polsce do 4 stycznia 2026 r., a następnie do 18 stycznia 2026 r. wypełnić formularz w aplikacji Samsung Members i dołączyć dowód zakupu. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych Samsung prześle dodatkowy, darmowy smartfon.

Galaxy A17 o wartości 800 zł, jeśli kupimy Galaxy A36 lub Galaxy A56;

Galaxy A36 o wartości 1400 zł, jeśli kupimy S24, serię S25, Z Fold 7 i Z Flip 7 (FE).

SPRAWDŹ OFERTĘ Samsung Galaxy A56 Media Expert

To bardzo opłacalna okazja na zakup dwóch urządzeń. Galaxy A36 kosztuje ok. 1400 zł, A56 ok. 1600 zł, a najtańszy Galaxy S25 FE - do którego dodają Galaxy A36 - to wydatek 3000 zł.

Realme 12 Pro+ 8/256 GB - 949 zł (450 zł taniej)

W cenie poniżej 1000 zł możemy kupić Realme 12 Pro+ 8/256 GB. Telefon standardowo kosztuje 1399 zł, więc oszczędzamy 450 zł. To obecnie jedna z najlepszych propozycji w tym segmencie.

Urządzenie może pochwalić się mocnym zapleczem fotograficznym:

aparat główny 50 Mpix (IMX890),

moduł szeroki 8 Mpix,

teleobiektyw peryskopowy 64 Mpix o 3-krotnym zbliżeniu optycznym, 6-krotnym jakości optycznej i 120-krotnym cyfrowym.

Do tego Realme 12 Pro+ oferuje też niezłą wydajność dzięki procesorowi Snapdragon 7s Gen 2, 8 GB RAM, 256 GB pamięci na dane, baterię 5000 mAh i szybkiemu ładowaniu o mocy 67 W. Za 1000 zł trudno o lepszy telefon - urządzenie startowało z ceny ponad 2000 zł.

Realme GT 6 - 1299 zł (700 zł taniej)

W oficjalnym sklepie Allegro dostępny jest smartfon Realme GT6 za 1299 zł. Sprzęt standardowo kosztuje 1999 zł, więc mówimy o przecenie na poziomie 700 zł. Telefon oferuje:

ekran: 6,78 cala, AMOLED, FullHD+, odświeżanie 120 Hz, jasność 6000 nitów;

procesor: Snapdragon 8s Gen 3;

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB przestrzeni na dane;

bateria: 5500 mAh, ładowanie o mocy 120 W;

aparat: główny 50 Mpix, szeroki 8 Mpix, teleobiektyw 50 Mpix;

system: Android 14;

wodoszczelność: IP65.

SPRAWDŹ OFERTĘ realme GT 6 8/256 GB Allegro

Za 1300 zł nie kupicie szybszego urządzenia. Jest tu prawie najlepszy Snapdragon 8s Gen 3 oraz wsparcie bardzo szybkiego ładowania o mocy 120 W. Nie ma się do czego przyczepić.

Samsung Galaxy S25 Ultra poniżej 4000 zł

W sklepie Allegro kupimy też Galaxy S25 Ultra poniżej 4000 zł. Sprzedawca zaznacza, że jest to europejska dystrybucja - nie polska, stąd niższa cena. W polskiej dystrybucji urządzenie kosztuje ponad 5000 zł, więc różnica jest znacząca.

ekran: 6,9 cala, AMOLED, 1440 × 3120 pikseli, odświeżanie 120 Hz, szkło Gorilla Armor 2;

procesor: Snapdragon 8 Elite;

pamięć: 12 GB RAM, 256 GB przestrzeni na dane;

bateria: 5000 mAh, ładowanie o mocy 45 W;

aparat: główny 200 Mpix, szeroki 50 Mpix, teleobiektyw 3x 10 Mpix, teleobiektyw 5x 50 Mpix;

system: Android 15;

wodoszczelność: IP68.

SPRAWDŹ OFERTĘ Galaxy S25 Ultra poniżej 4000 zł Allegro

Galaxy S25 Ultra to klasa sama w sobie. Obecnie najlepszy zwykły telefon Samsunga wyposażony w rysik i naprawdę dobry zestaw aparatów. To sprzęt na lata, ponieważ będzie wspierany 7 aktualizacjami bezpieczeństwa i systemu operacyjnego.

Motorola edge 60 5G 12/512 GB - 1499 zł

W promocji znajdziemy smartfon Motorola Edge 60 5G 12/512 GB. Telefon kosztuje 1499 zł, czyli 300 zł mniej względem najniższej ceny przed obniżką. Dodam, że urządzenie startowało z ceny 1999 zł.

W tej cenie otrzymujemy naprawdę nieźle wyposażony telefon:

ekran: zakrzywiony po bokach 6,67 cala, pOLED, 1220 × 2712 pikseli, odświeżanie 120 Hz, szkło Gorilla Glass 7;

procesor: MediaTek Dimensity 7300;

pamięć: 12 GB RAM, 512 GB przestrzeni na dane;

bateria: 5200 mAh, ładowanie o mocy 68 W;

aparat: główny 50 Mpix, szeroki 50 Mpix, teleobiektyw 3x 10 Mpix;

system: Android 15;

wodoszczelność: IP68/IP69.

SPRAWDŹ OFERTĘ Motorola edge 60 5G 12/512 GB Media Markt

Vivo 60 Lite 5G 8/256 GB - 1299 zł za baterię 6500 mAh

Vivo 60 Lite 5G obecnie kupimy w cenie 1300 zł, 200 zł taniej. To jeden z najtańszych telefonów oferujących tak dużą baterię 6500 mAh. Jego specyfikacja wygląda następująco:

ekran: płaski 6,77 cala, AMOLED, rozdzielczość 2392 x 1080 pikseli, 120 Hz,

procesor: MediaTek Dimensity 7360 Turbo;

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB przestrzeni na dane;

bateria: 6500 mAh, ładowanie bezprzewodowe 90 W (1-100 proc. w 52 minuty);

aparat: główny 50 Mpix, szeroki 8 Mpix, przedni 32 Mpix;

system: Android 15;

wodoszczelność: IP65.

SPRAWDŹ OFERTĘ Vivo V60 Lite 5G - 1299 zł Media Expert

Urządzenie ma także certyfikat odporności na upadki SGS oraz militarny standard wytrzymałości, więc nie powinno roztrzaskać się przy pierwszym spotkaniu z podłogą. Ciekawym dodatkiem w Vivo V60 Lite jest również antena 360 stopni, która zapewnia wzmocniony zasięg Wi-Fi, LTE i 5G.

Smartfon realme 14 5G 8/256 GB - 500 zł taniej

W oficjalnym sklepie Allegro znajdziemy też promocję na realme 14 5G 8/256 GB. Sprzęt kosztuje 799 zł zamiast 1289 zł, czyli prawie 500 zł mniej. Urządzenie w tej cenie oferuje naprawdę niezłe możliwości:

ekran: płaski AMOLED 6,67 cala, rozdzielczość FullHD+, odświeżanie 120 Hz;

procesor: Snapdragon 6 Gen 4;

pamięć: 8 GB RAM, 256 GB przestrzeni na dane;

bateria: 6000 mAh, ładowanie do 45 W;

aparat: główny 50 Mpix, pomiar głębi 2 Mpix;

system: Android 15;

wodoszczelność: IP68, IP69K.

SPRAWDŹ OFERTĘ realme 14 5G Allegro

W telefonie znajdziemy zatem ładny wyświetlacz, niezły procesor, dużą baterię oraz przede wszystkim pełną wodoszczelność. Największym minusem jest tu zastosowanie tylko jednego aparatu, ale w tej cenie można to wybaczyć.

