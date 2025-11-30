Co się stanie, gdy przez ciało przeleci czarna dziura? Są wyliczenia

Ładowanie...

Artykuł profesora fizyki Roberta Scherrera w czasopiśmie International Journal of Modern Physics D stawia i odpowiada na to pytanie. Scherrer postanowił zbadać, jakie byłyby efekty grawitacyjne, gdyby pierwotna czarna dziura przeszła przez ludzkie ciało. Wyniki nie są sztuką dla sztuki ani zabawą, ale mają pomóc naukowcom lepiej zrozumieć właściwości ciemnej materii.

Przypomniałem sobie, jak czytałem w latach 70. opowiadanie science fiction, w którym ktoś umiera, gdy czarna dziura przez niego przechodzi – chciałem sprawdzić, czy to w ogóle możliwe – powiedział Scherrer.

Potencjalne skutki spotkania z czarną dziurą

Pierwotne czarne dziury to hipotetyczne czarne dziury, które powstały we wczesnym Wszechświecie, prawdopodobnie w ciągu pierwszej sekundy po Wielkim Wybuchu. Ich masy potencjalne wahają się od 100 000 razy mniejszej niż spinacz do papieru do 100 000 razy większej niż Słońce. Niektórzy badacze uważają, że te czarne dziury mogą stanowić część lub całość ciemnej materii Wszechświata.

W swoim artykule Scherrer zbadał minimalny rozmiar pierwotnej czarnej dziury potrzebny do spowodowania poważnego urazu u człowieka. Znajomość tych informacji może następnie pomóc w określeniu właściwości tego rodzaju ciemnej materii, takich jak jej masa.

Scherrer zbadał dwa potencjalne efekty grawitacyjne wywoływane przez pierwotną czarną dziurę przechodzącą przez ciało człowieka: naddźwiękowe fale uderzeniowe i pływowe siły grawitacyjne.

Naddźwiękowa fala uderzeniowa powstaje, gdy obiekt porusza się szybciej niż prędkość dźwięku i powoduje silne zaburzenie w kształcie stożka. Przechodząc przez ludzkie ciało, pierwotna czarna dziura generowałaby te fale uderzeniowe na swojej drodze, niszcząc po drodze ludzkie tkanki, podobnie jak pocisk wbijający się w ciało.

Czarna dziura wytwarzałaby również pływowe siły grawitacyjne, czyli różnicę w sile grawitacji między dwoma punktami. To z kolei powodowałoby powstanie siły rozciągającej, która ciągnie i rozciąga materiały. Ta silna siła rozrywałaby ludzkie komórki, a najbardziej wrażliwe na te siły są komórki w mózgu.

Czy powinniśmy martwić się czarnymi dziurami?

Czy do listy naszych zmartwień powinniśmy więc dodać śmierć z rąk pierwotnych czarnych dziur?

Pierwotne czarne dziury są teoretycznie możliwe, ale równie dobrze mogą nawet nie istnieć. Gdyby jednak istniały to wystarczająco duża pierwotna czarna dziura, mniej więcej o masie planetoidy lub większa, spowodowałaby poważne obrażenia, a nawet śmierć, gdyby przez ciebie przeszła. Zachowałaby się jak strzał z broni palnej. Mniejsza pierwotna czarna dziura mogłaby przez ciebie przejść, a ty nawet byś jej nie zauważył - powiedział Scherrer.

Biorąc pod uwagę brak doniesień o zgonach spowodowanych przez pierwotne czarne dziury, można jednak bezpiecznie założyć, że albo są one bardzo małe i przechodzą przez nasze organizmy nie zostawiając praktycznie żadnych śladów, albo nie występują w naszym Układzie Słonecznym, albo też w ogóle nie istnieją.

Warto dodać, że to nie jest to jedyny podobny pomysł na poszukiwanie pierwotnych czarnych dziur. Nie tak dawno pisaliśmy, że naukowcy z Uniwersytetu w Buffalo zaproponowali w pewnym sensie podobny sposób na poszukiwanie takich obiektów.

Badacze sugerowali, że oznaki pierwotnych czarnych dziur mogą znajdować się w urządzeniach, z których codziennie korzystamy takich jak smartfony, kubki, czy telewizory. Pierwotne czarne dziury miałyby pozostawiać w nich po przelocie mikroskopijne dziury.

Bogdan Stech 30.11.2025 07:01

