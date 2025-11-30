REKLAMA
Dostajesz maila od PGE i się cieszysz. Tymczasem chcą cię okraść

CERT Polska ostrzega: cyberprzestępcy podszywają się pod PGE, a przynętą jest wyjątkowo korzystny rachunek za prąd.

Adam Bednarek
Nikt nie lubi płacić wysokich rachunków. Szczególnie w okresie Black Friday, kiedy dookoła mnóstwo promocji i wyprzedaży. Przydałoby się, aby na koncie co nieco zostało. Można byłoby zaszaleć i wydać pieniądze nie na obowiązki, a przyjemności.

I kiedy tak ktoś zastanawia się, co by było gdyby los się uśmiechnął, nagle przychodzi wiadomość od PGE. A wraz z nią bardzo dobra wiadomość. Z rozliczenia wyszło, że przysługuje nam nadpłata w wysokości 179 zł. Nie są to kokosy, ale za tę kwotę coś na pewno się znajdzie. A jeśli nawet nie, to zawsze można te bonusowe niecałe 200 zł dołożyć do wypatrzonego produktu. Proste: lepiej mieć niż nie mieć.

W wiadomości jest link. Wystarczy wejść na stronę, zalogować się na swoje konto w eBOK, wpisać dane karty płatniczej, aby zwrot wiedział, gdzie trafić, i gotowe. Można zastanawiać się, na co wydać pieniądze, które dosłownie spadły z nieba.

Tyle że to akcja oszustów. Podszywają się pod PGE

 O nowej kampanii cyberprzestępców informuje CERT Polska.

Witryna wyłudza dane logowania do konta na stronie PGE oraz dane karty płatniczej. Po podaniu informacji wrażliwych oszuści mogą wykraść pieniądze z konta – przestrzegają specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa.

Z jednej strony oszustwo jest do bólu klasyczne i wykorzystuje zwykłą ludzką nieuwagę. Ktoś ucieszy się z nadpłaty i nawet nie sprawdzi, czy to rzeczywiście prawdziwe PGE informuje o zmianach w rachunku. Entuzjazm może uśpić czujność, a wiadomość o dodatkowej gotówce, tak przydatnej w okresie wyprzedaży, pozwala zapomnieć o sygnałach ostrzegawczych.

Na to liczą oszuści, bo doskonale zdają sobie sprawę, że w tym gorącym przedświątecznym czasie możemy być dodatkowo zmęczeni, rozkojarzeni i po prostu mniej uważni. Cyberprzestępcy są sprytni i wykorzystają każdą okazję, żeby wyłudzić dane i pieniądze. Nie jest to łatwe, ale trzeba zachować czujność. I dokładnie sprawdzać, o co chodzi – bez względu na to, czy mowa o ewentualnej nadpłacie, dopłacie czy innych nietypowych sytuacjach.

A jeżeli mamy wątpliwości, nie bójmy się weryfikować wiadomości bezpośrednio w firmach, które niby się z nami kontaktują i informują o rzekomych zmianach.

Adam Bednarek
30.11.2025 07:22
Tagi: EnergetykaoszustwoPrąd elektrycznyrachunki
