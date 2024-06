Mieliśmy mieć 4K, HDR, a nawet 8K. Euro 2024 obejrzymy jednak w... Full HD

Im większy ekran, tym bardziej widoczna jest różnica między 4K a 1080p. To właśnie na dużym telewizorze lub projektorze 4K można realnie docenić wysoką jakość obrazu. Piksele są bardziej gęsto upakowane, co przekłada się na lepszą ostrość. Jednak teoria to jedno, a praktyka drugie. Okazuje się, że nie tylko UEFA Euro 2024 nie będzie produkowane w 4K, ale format ten znika również z finału UEFA Champions League. Zamiast awansu jakości do 8K kibiców czeka zejście do jakości 1080p.