Jedziesz na Euro do Niemiec? Pamiętaj, by w twoim smartfonie nie zabrakło tych aplikacji

Ze względu na dość restrykcyjne prawo dotyczące komercyjnego przewozu osób, w Niemczech dominującym sposobem komercyjnego przewozu osób jest transport publiczny, a dopiero za nim taksówki i... właściwie tylko taksówki. W Niemczech co prawda znajdziemy Ubera i Bolta, ale działają one na zasadzie współpracy z firmami taksówkarskimi, a nie z pojedynczymi kierowcami. Dlatego za naszą wschodnią granicą zamawiając Ubera, by pojechać na kolejny mecz lub do hotelu, de facto zamawiamy taksówkę.