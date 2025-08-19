DHL zapowiada zmiany. Jeszcze łatwiej wyślesz paczki

Ładowanie...

Dobicie do 5 mln aktywnych użytkowników zajęło aplikacji Mój DHL 28 miesięcy.

- Przekroczenie 5 milionów użytkowników w tak krótkim czasie jest dla nas powodem do dumy i najlepszym dowodem na to, że klienci doceniają proste, intuicyjne i elastyczne rozwiązania. To również potwierdzenie, że innowacje w obszarze cyfrowych usług logistycznych mają realny wpływ na codzienne doświadczenia odbiorców – mówi Agnieszka Świerszcz, CEO DHL eCommerce Polska.

REKLAMA

Jak przypomina firma, w ostatnim czasie użytkownicy zyskali możliwość nadawania przesyłek krajowych w trybie kafelkowym, z wyborem jednej z dwóch opcji: automat–automat lub automat–kurier.

Wkrótce możliwe będzie nadawanie przesyłek międzynarodowych bezpośrednio w aplikacji i wprowadzenie zwrotów bez konieczności drukowania etykiety.

Szykowaną nowością jest również funkcja przekierowania paczki kurierskiej do automatu nawet po jej wydaniu do doręczenia. "Dzięki tym rozwiązaniom użytkownicy zyskają pełną swobodę w nadawaniu i zwracaniu paczek zarówno w kraju, jak i za granicą" – podkreśla DHL.

REKLAMA

Okazji do skorzystania z aplikacji nie brakuje

W maju informowano, że automaty paczkowe DHL BOX 24/7 znajdziemy już przy ponad 1,5 tys. Biedronek w całej Polsce. Oznacza to w praktyce, że niemal przy co drugim sklepie dostępny jest sprzęt DHL.

W sumie firma ma w Polsce już 7 tys. automatów. Jak podkreślono w niedawnym komunikacie, sieć obejmuje nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych miejscowości

REKLAMA

Adam Bednarek 19.08.2025 17:16

Ładowanie...