Idziesz na zakupy i odbierasz paczkę. Biedronka chwali się automatami

Jak wynikało z marcowego z zestawienia cashless.pl, na polskim rynku działa ok. 53,7 tys. automatów paczkowych. To prawie 2,4 tys. więcej maszyn niż na koniec 2024 r. A tempo wcale nie maleje, więc dla nas wszystkich współpraca z dyskontami to naprawdę dobre wyjście, by nie zalać chodników jeszcze większą liczbą maszyn.