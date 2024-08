Nie trzeba stać w kolejkach, wystarczy poprosić. To wygodne podejście zważywszy na to, że wybierając się na zakupy do Lidla – np. w sobotę, paczka będzie na nas poczekać. Możemy zatem upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Opcja odbioru paczki GLS w Lidlu to jednocześnie znaczne powiększenie sieci punktów, w których można odbierać przesyłki wysyłane kurierem GLS – przed ogłoszeniem współpracy było to ok. 6000, teraz już wynosi ok. 7000. Jeśli chodzi o czas, jaki mamy na odbiór przesyłki w Lidlu, to wynosi on aż 7 dni od momentu dostarczenia.