Pokazali, gdzie Polacy najchętniej kupują online. Dane mówią same za siebie

Jeśli chcecie zobaczyć, co zostało przecenione, to sami możecie sprawdzić interesujące was oferty. Co ciekawe, realizując zakupy produktów oznaczonych plakietką Smart! Only o wartości powyżej 500 zł, możecie odebrać maksymalnie 30 monet do wykorzystania na platformie (1 moneta pozwala na obniżenie kwoty zakupów o 1 zł). Promocje będą dostępne do końca tego tygodnia.