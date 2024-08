Huawei rusza ze świetną promocją. Oszczędzisz na zegarku i słuchawkach

FreeClip to słuchawki z wyższej półki cenowej, które intrygują przede wszystkim wyglądem. Mają 10,8-milimetrowe przetworniki, działają nawet do 8 godzin na jednym ładowaniu (do 36 godzin z etui) sąa odporne na zachlapania, co potwierdza standard IP54. Przy czym warto zaznaczyć, że nie są to słuchawki dokanałowe - mają otwartą konstrukcję, więc nie zapewniają tłumienia otoczenia. Tym niemniej wyglądają zjawiskowo.