Huawei Watch Fit 3 wprawił mnie w konsternację. Świetne urządzenie z jednym ale 

W pudełku znajdziecie smartwatch, kabel do ładowania i instrukcję. Urządzenie robi świetne pierwsze wrażenie, a później jest jeszcze lepiej. Na testy trafiła do mnie wersja z białym paskiem ze srebrną obwódką wokół ekranu oznaczona jako Moon White. Nie będę ukrywał, że wybrałem ten egzemplarz, bo prezentował się świetnie podczas pokazu dla dziennikarzy. Huawei Watch Fit 3 jest misternie wykonany, jakby powstał w niewielkim rodzinnym zakładzie jubilerskim. Wszystko do siebie pasuje i aż chce się go nosić.