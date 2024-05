Huawei Watch 4 Pro Space Edition jest twardszy niż serce twojej byłej

Huawei jest królem smartwatchy i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, o czym zresztą świadczą statystyki sprzedaży w naszym kraju i na świecie. Z roku na rok produkty firmy wybiera coraz więcej osób, ale trudno im się dziwić, skoro w zeszłym roku obrodziło w hitowe produkty, na czele z Huawei Watch Ultimate i Watch GT 4. Miałem przyjemność testować oba modele, ale ominęły mnie testy modelu Watch 4 Pro, więc byłem naturalnym wyborem do zapoznania się z najnowszą edycji i to nieprawda, że wbiłem się po cichu na polską prezentację modelu udając innego redaktora Spider's Web. Jesteśmy po prostu do siebie bardzo podobni, więc to był czysty przypadek. Ale żarty na bok, bo sprawa jest poważna.