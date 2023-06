Świetny zegarek z niezrozumiałym brakiem. Huawei Watch 4 Pro - recenzja

W sumie to bardziej pasowałoby do fragmentu o tętnie, bo chodzi o obsługę zewnętrznych czujników, w tym tętna, jeśli z jakiegoś powodu uznamy, że nie ufamy temu wbudowanemu w zegarek. W przypadku Apple Watcha się da, do kompletu zresztą z pomiarem mocy podczas jazdy na rowerze - i Apple zrobił o to niemałe zamieszanie. Dało się to też zrobić w przypadku Huawei Watch GT Runner, a tutaj... nie. Zegarek łączy się ze słuchawkami, ale żadnych innych czujników nie chce zauważyć - szkoda, bo niektórych sytuacjach może być to przydatne rozwiązanie - np. zimą, kiedy chcemy mieć zegarek zapięty na kurtce podczas biegania, żeby widzieć, co pokazuje, a jednocześnie zachować pomiar tętna. Tutaj, przynajmniej w wersji oprogramowania, którą miał testowany Watch 4 Pro, nie było to możliwe.