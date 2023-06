HUAWEI WATCH 4 Pro na sportowo. 7 rzeczy, które musisz wiedzieć przed zakupem

Niezależnie od tego, jak często i jak długo trenujemy, niestety na co dzień nie liczy się tylko i wyłącznie to, jak szybko przebiegniemy 10 km czy w jakim tempie przejedziemy rowerem z jednego punktu do drugiego. Dlatego HUAWEI WATCH 4 Pro - oprócz monitorowania naszych aktywności - monitoruje też szereg parametrów związanych z naszych zdrowiem "na co dzień", w tym sen, stres, tętno, temperatura ciała, saturację krwi tlenem, EKG, a nawet... sztywność tętnic i wydolność układu oddechowego. Nigdy jeszcze wprawdzie do tej pory nie widziałem, żeby zegarek prosił, żeby w jego obecności zakaszleć, ale najwyraźniej w przypadku tego urządzenia przyszedł czas na pierwszy raz.